颅神经
神经
功能
可能的异常临床表现
临床表现的可能原因*,†
嗅神经（Ⅰ）
嗅觉传入
嗅觉缺失症
头部外伤
鼻部疾病（如过敏性鼻炎）
鼻旁窦炎
颅窝、鼻腔、副鼻窦肿瘤
病毒感染（例如，COVID-19）
视神经（Ⅱ）
视觉传入
一过性黑矒（暂时性单眼失明），单侧上半或下半象限视野缺损
眼动脉栓塞
同侧颈内动脉疾病
视网膜动脉栓塞
前部缺血性视神经病变
拥挤的视盘形态（具有小杯盘比，称为风险视盘）
白内障摘除术后并发症
导致动脉炎的结缔组织病（例如，巨细胞[颞]动脉炎、抗磷脂抗体综合征）
同侧颈内动脉阻塞
磷酸二酯酶5（PDE5）抑制剂（例如，西地那非、他达拉非、伐地那非）
视神经炎（视乳头炎和球后视神经炎）
感染后或播散性脑脊髓炎
葡萄膜炎
中毒性－营养性视神经病变（中毒性弱视）
药物（氯霉素、乙胺丁醇、异烟肼、链霉素、磺胺类药、洋地黄、氯磺丙脲、麦角、双硫仑）
摄入甲醇
重度营养不良
有机汞
维生素B12缺乏
遗传性视神经疾病
双颞侧偏盲
颅咽管瘤
蝶骨鞍结节脑膜瘤
海绵窦囊状动脉瘤
垂体腺瘤的鞍上侵犯
动眼神经（Ⅲ）
上提眼睑
眼球向上、下、内侧运动
调节入瞳光线
聚焦
麻痹
后交通动脉瘤
第Ⅲ脑神经（常由糖尿病或高血压等微血管病引起）或其中脑内的神经束缺血
颅内肿块（如硬膜下血肿、肿瘤、脓肿等）引起的小脑幕疝
外伤
滑车神经（Ⅳ）
支配上斜肌，使眼球向内下运动
麻痹
通常是特发性的
通常由小血管疾病（如糖尿病）导致的梗塞
小脑幕脑膜瘤
松果体瘤
麻痹
上斜肌颤搐（通常表现为短暂的发作性眼球活动导致主观视物闪光，眼颤，和/或倾斜视觉）
滑车神经被血管袢卡压（类似于三叉神经痛的病理生理）
三叉神经（Ⅴ）
带状疱疹
眼球表面、泪腺、头皮、前额以及上睑等的感觉传入
神经痛
血管袢压迫神经根
多发性硬化（偶尔）
海绵窦或眶上裂部位病变
负责牙齿、牙龈、嘴唇、腭部黏膜及面部皮肤的感觉传入。
神经痛
海绵窦或眶上裂部位病变
多发性硬化（偶尔）
血管袢压迫神经根
支配咀嚼肌（咀嚼、研磨）
神经病变
癌性或淋巴瘤脑膜炎
结缔组织病
脑膜瘤，神经鞘瘤，颅底转移瘤
展神经（Ⅵ）
支配外直肌使眼球向外运动（外展）
通常是特发性的
颅内压升高
梗塞（可能是多发性单神经炎）
感染或肿瘤累及脑膜
鼻咽癌
脑桥或小脑肿瘤
脑桥梗塞
面神经（Ⅶ）
支配面部表情肌
近端分支：支配泪腺、唾液腺；舌前2/3的味觉
麻痹
前庭神经鞘瘤
颅底骨折
带状疱疹
脑桥梗塞或肿瘤
Melkersson－Rosenthal综合征
Mobius综合征
拉姆齐 - 亨特综合征（耳带状疱疹）
侵犯颞骨的肿瘤
眼色素层腮腺炎（Heerfordt综合征）
动脉袢压迫神经根
听神经（Ⅷ）
前庭觉和听觉
耳鸣，眩晕，耳胀，听力下降
后或水平半规管耳石聚集，与衰老和 / 或外伤相关
感染（偶见）
病毒感染
听力丧失或障碍
衰老
气压性中耳炎
桥小脑角肿瘤
暴露于巨大噪音
遗传性疾病
脑膜炎
带状疱疹
耳毒性药物（例如氨基糖苷类）
舌咽神经（Ⅸ）
咽、扁桃体、舌后部、颈动脉的感觉传入
动脉扩张或肿瘤（较少见）压迫神经
带状疱疹
支配吞咽肌并控制腮腺分泌
调节血压
舌咽神经病
后颅窝或颈静脉孔肿瘤或动脉瘤（颈静脉孔综合征）
迷走神经（Ⅹ）
支配声带和吞咽肌
向心脏（减慢心率）和内脏器官的平滑肌（调节蠕动）传递冲动
声音嘶哑，发声障碍和吞咽困难
血管迷走性晕厥
纵膈肿瘤压迫喉返神经
感染或癌性脑膜炎
延髓肿瘤或缺血（如延髓背外侧综合征）
后颅窝或颈静脉孔肿瘤或动脉瘤（颈静脉孔综合征）
副神经（Ⅺ）
转动头部
耸肩
部分或完全性胸锁乳突肌和上斜方肌麻痹
医源性（如颈后三角淋巴结活检）
特发性
外伤
后颅窝或颈静脉孔肿瘤或动脉瘤（颈静脉孔综合征）
舌下神经（Ⅻ）
活动舌头
舌肌萎缩和纤颤
髓内病变（如肿瘤）
脑膜基底部或枕骨病变（如扁平颅底，颅底佩吉特病）
手术创伤（如动脉内膜切除术）
运动神经元病（如肌萎缩侧索硬化）
*可引起广泛性运动麻痹的疾病（如重症肌无力、肉毒中毒、变异型格林巴利综合征、累及延髓的脊髓灰质炎）经常累及颅神经的运动支。
† 高血压（微血管疾病）、糖尿病和感染可导致个体脑神经麻痹。