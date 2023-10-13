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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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成人免疫接种

疾病*

免疫接种人群

炭疽

接触过炭疽的人

可能接触过炭疽的人，如：

  • 某些军事人员

  • 某些实验室工作人员

  • 兽医

基孔肯雅病

成人前往某些有基孔肯雅病毒的区域旅行

美国实验室工作人员

水痘

所有未接种过水痘疫苗或患过水痘的成年人

COVID-19

所有 6 个月龄及以上人群（辉瑞-拜恩泰科和莫德纳生产的疫苗）

所有 12 岁及以上人群（Novavax 生产的疫苗）

白喉

所有尚未接种疫苗的成年人（通常是与破伤风组合为 Td 或与破伤风和百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）

孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap

埃博拉疫苗

美国所有因以下情况而有埃博拉病毒职业暴露高风险的成人：

  • 应对埃博拉病毒性疾病爆发

  • 在美国联邦政府指定的埃博拉治疗中心担任医疗保健人员

  • 担任实验室人员或美国生物安全 4 级设施中的其他工作人员

  • 担任实验室人员或在实验室响应网络机构担任支助工作人员

B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 感染（如脑膜炎）

尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：

甲型肝炎

尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：

  • 在感染常见地区旅行或工作的人

  • 使用非法药物的人

  • 与男性性交的男性

  • 患有慢性肝脏疾病或血液中特定的肝酶水平高的人

  • 近期接触过甲型肝炎病毒的 40 岁或以下的健康成年人

  • 预期在从甲型肝炎常见地区收养的儿童到达美国后的头 60 天内与其密切接触的人

  • 无家可归者

  • 已确定在妊娠期间有感染甲型肝炎风险的孕妇（如作为国际旅行者、使用非法药物 [注射或非注射]、可能在工作中接触、预期与国际收养儿童密切接触或无家可归的女性）或患上甲型肝炎病毒感染有重病或死亡风险的孕妇（如患有慢性肝病或 HIV 感染的女性）

乙型肝炎

所有 19-59 岁成人和 60 岁及以上有乙型肝炎风险因素的成人。60 岁及以上的成人即使没有已知的乙型肝炎风险因素，也可接种乙型肝炎疫苗。危险因素包括以下几点：

  • 卫生保健或公共安全工作者

  • 到该感染常见地区旅行的人

  • 患有慢性肝脏疾病或血液中特定的肝酶水平高的人

  • 肾衰并需要透析的患者

  • 注射非法药物者

  • 在过去 6 个月内有多个性伴侣的人

  • 需要接受性传播感染评估或治疗的患者

  • 与男性性交的男性

  • 性伙伴或家庭成员携带乙型肝炎病毒

  • HIV 感染

  • 糖尿病患者，基于与医务人员的讨论，使用共同的临床决策

  • 曾在惩教机构或在为乙型肝炎高危人群提供服务的机构（如物质滥用治疗中心、非法注射药物使用场所、血液透析中心、发育残障人士机构，以及性传播疾病或 HIV 感染患者接受检测和治疗的场所）中停留一段时间（作为患者、住户或员工）的人

人乳头状瘤病毒 (HPV)

26岁之前未接种疫苗（通常在11或12岁时）的所有男性和女性

所有 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应该接种疫苗

免疫系统受损者，包括 HIV 患者

流行性感冒

所有年龄超过 6 个月的人

麻疹

所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有麻疹免疫力的证据

总是与腮腺炎和风疹疫苗联合接种（没有单价疫苗）

流行性脑脊髓膜炎

某些 55 岁以上的人

16 至 23 岁需要该疫苗的人

风险增加的人，如：

  • 没有脾脏或脾脏功能不佳的人（包括镰状细胞病

  • HIV 感染者

  • 使用依库珠单抗或 Ravulizumab 的患者（阻断‭补体系统‬的药物）

  • 在微生物学实验室工作、日常暴露于细菌的人

  • 没有接种过疫苗的青少年

  • 所有居住在宿舍中年龄为 21 岁或以下且在 16 岁生日时或之后未接种过该疫苗的一年级大学生

  • 部队新兵

  • 感染常见地区的旅行者或居民

  • 脑膜炎疫情流行期间暴露的人群

流行性腮腺炎

所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有腮腺炎免疫力的证据

总是与麻疹和风疹联合接种（没有单价疫苗）

百日咳

所有尚未接种疫苗的成年人（通常是以破伤风和白喉为 Tdap 的联合疫苗接种）

孕妇在每次妊娠期间

肺炎球菌感染（如脑膜炎和肺炎）

所有 65 岁及以上人群

患有某些疾病或有其他风险因素的 19 至 64 岁成人，例如：

脊髓灰质炎

风险较高的成年人，例如

  • 脊髓灰质炎常见地区的旅行者

  • 处理脊髓灰质炎病毒的实验室工作人员

  • 治疗可能患有脊髓灰质炎的人的医务人员

狂犬病

被某些动物咬伤的人群

接触感染动物的风险可能增加的人，例如

  • 兽医和动物处理员

  • 处理可能患有狂犬病的动物的实验室工作人员

  • 探索蝙蝠洞穴的人

  • 在发展中国家生活或停留超过30天的人，在这些国家狗患狂犬病很普遍

呼吸道合胞病毒(RSV)

60 岁及以上的成年人，基于与医务人员的讨论，使用共同的临床决策

妊娠 32 至 36 周的孕妇，用于预防出生至 6 月龄婴儿中由 RSV 引起的下呼吸道疾病

风疹（德国麻疹）

所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有风疹免疫力的证据

对风疹没有免疫力的计划怀孕的女性

总是与麻疹和流行性腮腺炎联合接种（没有单价疫苗）

带状疱疹（缠腰龙）

所有 50 岁及以上人群

因疾病或疾病治疗而导致免疫系统受损或将导致免疫系统受损的 19 岁及以上人群

天花

目前不建议使用，除非暴露于天花病毒的高风险人士，例如直接处理该病毒和相关材料的实验室工作人员

破伤风

如果尚未接种疫苗，则每 10 年所有成人（通常是与破伤风和白喉组合为 Td 或另加百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）

有外伤者，如果距离上次疫苗接种已过去 5 年或更长时间，则导致破伤风风险增加

孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap

伤寒

到该感染常见地区旅行的人

伤寒携带者密切接触的人

处理导致伤寒的细菌的实验室工作人员

黄热病

前往非洲和南美某些该感染常见地区旅行的人

* 在美国针对这些感染的疫苗已上市。

HIV = 人类免疫缺陷病毒；Td = 破伤风-白喉；Tdap = 破伤风-白喉-百日咳。

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