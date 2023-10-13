成人免疫接种
疾病*
免疫接种人群
接触过炭疽的人
可能接触过炭疽的人，如：
成人前往某些有基孔肯雅病毒的区域旅行
美国实验室工作人员
所有未接种过水痘疫苗或患过水痘的成年人
所有 6 个月龄及以上人群（辉瑞-拜恩泰科和莫德纳生产的疫苗）
所有 12 岁及以上人群（Novavax 生产的疫苗）
所有尚未接种疫苗的成年人（通常是与破伤风组合为 Td 或与破伤风和百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）
孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap
美国所有因以下情况而有埃博拉病毒职业暴露高风险的成人：
B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 感染（如脑膜炎）
尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：
尚未接种疫苗且患病风险增高的成年人，例如：
所有 19-59 岁成人和 60 岁及以上有乙型肝炎风险因素的成人。60 岁及以上的成人即使没有已知的乙型肝炎风险因素，也可接种乙型肝炎疫苗。危险因素包括以下几点：
人乳头状瘤病毒 (HPV)
26岁之前未接种疫苗（通常在11或12岁时）的所有男性和女性
所有 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应该接种疫苗
免疫系统受损者，包括 HIV 患者
所有年龄超过 6 个月的人
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有麻疹免疫力的证据
总是与腮腺炎和风疹疫苗联合接种（没有单价疫苗）
某些 55 岁以上的人
16 至 23 岁需要该疫苗的人
风险增加的人，如：
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有腮腺炎免疫力的证据
总是与麻疹和风疹联合接种（没有单价疫苗）
所有尚未接种疫苗的成年人（通常是以破伤风和白喉为 Tdap 的联合疫苗接种）
孕妇在每次妊娠期间
肺炎球菌感染（如脑膜炎和肺炎）
所有 65 岁及以上人群
患有某些疾病或有其他风险因素的 19 至 64 岁成人，例如：
风险较高的成年人，例如
被某些动物咬伤的人群
接触感染动物的风险可能增加的人，例如
60 岁及以上的成年人，基于与医务人员的讨论，使用共同的临床决策
妊娠 32 至 36 周的孕妇，用于预防出生至 6 月龄婴儿中由 RSV 引起的下呼吸道疾病
风疹（德国麻疹）
所有 1957 年或以后出生的成年人，除非有一剂或多剂 MMR 疫苗接种的证明文件，或者实验室化验能检测出具有风疹免疫力的证据
对风疹没有免疫力的计划怀孕的女性
总是与麻疹和流行性腮腺炎联合接种（没有单价疫苗）
带状疱疹（缠腰龙）
所有 50 岁及以上人群
因疾病或疾病治疗而导致免疫系统受损或将导致免疫系统受损的 19 岁及以上人群
目前不建议使用，除非暴露于天花病毒的高风险人士，例如直接处理该病毒和相关材料的实验室工作人员
如果尚未接种疫苗，则每 10 年所有成人（通常是与破伤风和白喉组合为 Td 或另加百日咳组合为 Tdap 的联合疫苗接种）
有外伤者，如果距离上次疫苗接种已过去 5 年或更长时间，则导致破伤风风险增加
孕妇应在每次妊娠期间接受 Tdap
到该感染常见地区旅行的人
与伤寒携带者密切接触的人
处理导致伤寒的细菌的实验室工作人员
前往非洲和南美某些该感染常见地区旅行的人
* 在美国针对这些感染的疫苗已上市。
HIV = 人类免疫缺陷病毒；Td = 破伤风-白喉；Tdap = 破伤风-白喉-百日咳。