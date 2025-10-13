肌无力的某些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*,†
脑部上运动神经元病变
肌张力增高、反射活跃、跖反射（Babinski征）阳性
相较于无力（握力），可能表现为更明显的僵直和精细运动控制能力丧失（手指灵活性）。
头颅影像学：CT或MRI
对于多发性硬化症： 脑部，颈胸脊髓的MRI（非CT）； 有时腰穿
脊髓病变（累及上或下运动神经元功能障碍，或两者同时受累）
自身免疫性疾病（例如多发性硬化症、视神经脊髓炎、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病（MOGAD）、血管炎）
马尾综合征
感染（如人类嗜T淋巴细胞病毒1型（HTLV-1）、人类免疫缺陷病毒（HIV）感染、梅毒、人疱疹病毒6型、EB病毒感染、水痘-带状疱疹病毒）
脊髓受压（如颈椎病、硬膜外肿瘤、血肿或脓肿）
脊髓小脑性共济失调
亚急性联合变性
上和/或下运动神经元功能障碍
常见症状：勃起功能障碍、二便失禁或潴留、括约肌反射消失（如肛门反射、球海绵体反射）
进行性肢体无力和易疲劳感、笨拙、痉挛（下肢先受累，随着脊髓受压进展至上肢）
典型的皮节感觉平面
脊髓MRI和/或CT脊髓造影
躯体感觉诱发电位
其他有助于确定病因的检查: 可能包括脑脊液分析（如蛋白、VDRL、IgG指数、寡克隆区带、病毒滴度、PCR）、维生素B12水平、HIV检测、抗核抗体（ANA）、快速血浆反应素试验（RPR）、MOG-IgG自身抗体和NMO-IgG自身抗体（抗水通道蛋白-4抗体，用于诊断视神经脊髓炎）、HTLV-1或梅毒血清学检测、基因检测、血清铜及铜蓝蛋白
运动神经元病（上和/或下运动神经元）
遗传性运动神经元疾病（如脊肌萎缩或脊髓小脑萎缩，包括肯尼迪病）
病毒性脊髓灰质炎样疾病
进行性无力和易疲劳感、笨拙、痉挛（上运动神经元受累）
反射减弱或肌肉松弛（下运动神经元）
肌萎缩（下运动神经元）
束颤（下运动神经元）
男性乳房发育、糖尿病和睾丸萎缩（肯尼迪病）
肌电图、脑和脊髓MRI和/或CT脊髓造影
其他有助于确定病因的检查: 可能包括24小时尿重金属筛查（以排除铅中毒性神经病）、抗GM1抗体滴度（用于多灶性运动神经病）以及基因检测（如用于肯尼迪病）。
多发性神经病（多为多发性周围性神经病）†,‡
酒精相关性周围神经病
危重病多发性周围神经病
脱髓鞘性周围神经病（如慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病、格林-巴利综合征）
药物性神经病（如由长春新碱、顺铂或他汀类药物引起）
多灶性运动神经病
中毒性周围神经病（如重金属）
维生素缺乏（如硫胺素（维生素B1）、维生素B6、维生素B12）
反射减低，有时伴束颤
若为慢性病程，可出现肌肉萎缩
在多发性周围神经病中，存在不相称的最远端肌肉无力和相同区域（袜套-手套样分布）的感觉障碍（常见的例外包括CIDP，其同等程度地影响近端和远端神经及肌肉）
明确周围神经病变的存在：电诊断测试
其他有助于明确病因的检查可包括：血糖、2小时口服葡萄糖耐量试验、糖化血红蛋白（A1C）、快速血浆反应素试验（RPR）、HIV检测、叶酸、维生素B12、血清蛋白免疫固定电泳、胸部CT和血清血管紧张素转化酶（ACE）水平（用于结节病）、24小时尿重金属筛查、抗髓鞘相关糖蛋白（MAG）抗体（见于某些脱髓鞘性周围神经病）、抗GM1抗体滴度（用于多灶性运动神经病）以及基因检测（用于遗传性神经病）
有时进行脑脊液分析
蜱麻痹
无力程度呈波动性（例如，重症肌无力或伊顿-兰伯特综合征）
常见显著的延髓症状（如重症肌无力、肉毒杆菌中毒或有机磷中毒）
有时会出现反射减弱（例如，在伊顿-兰伯特综合征或蜱麻痹中）
明确机制的检查：电诊断测试
其他需要帮助确定原因的检查：可能包括毒素和乙酰胆碱受体抗体的检测以及冰袋试验（针对重症肌无力）
流泪、视力模糊、流涎增多、出汗、咳嗽、呕吐、频繁排便和排尿，以及肌束颤动
有时反射减弱
通常仅需病史和体格检查
有时进行血液检查来识别毒素
肌病
酒精性肌病
离子通道性疾病
皮质类固醇性肌病
遗传性肌肉疾病 （如肌营养不良症）
甲状腺功能减退性肌病
代谢性肌病
他汀相关性肌病
甲状腺功能亢进性肌病
病毒性肌炎
不成比例的近端肌无力（同等地）
若为慢性病程，会出现肌肉萎缩
某些疾病存在肌肉触痛
明确机制的检查：电诊断测试、肌酶（如CK、醛缩酶），有时通过MRI可明确肌肉萎缩、肥大或假肥大
其他需要帮助确定原因的检查：可能包括使用特殊染色的肌肉活检、针对某些遗传性疾病的基因检测、血清电解质（特别是钙、钾、镁和磷酸盐）、血清促甲状腺激素（TSH）检测和带状疱疹抗体滴度测定
因疾病和失用引起的全身性肌肉萎缩
长时间卧床
饥饿
弥漫性肌萎缩，感觉及反射正常，无束颤
临床危险因素
仅病史和体格检查
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
†检查方法可有所不同；根据临床怀疑的疾病，可能需要额外相关检查。
‡ 多发性单神经病（多发性单神经炎），如果累及极广泛，可能导致临床上类似于弥漫性多发性神经病的缺损症状。
ACE = 血管紧张素转换酶；ANA = 抗核抗体；抗-GM1 = 抗神经节苷脂单唾液酸；抗-MAG = 抗髓鞘相关糖蛋白；CIDP = 慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病；CK = 肌酸激酶；CSF = 脑脊液；EBV = Epstein-Barr病毒；HTLV = 人类T淋巴细胞病毒；MOG = 髓鞘少突胶质细胞糖蛋白；NMO-IgG = 视神经脊髓炎抗体；RPR = 快速血浆反应素；TSH = 促甲状腺激素；VDRL = 性病研究实验室。