淋巴细胞减少指成人淋巴细胞总数<1000/mcL（< 1×10/L)或<2岁儿童的淋巴细胞总数<3000/mcL（<3×10/L)。其结局包括机会感染、恶性肿瘤和自身免疫性疾病的发病风险增加。如果全血细胞计数显示淋巴细胞减少，通常应在患者从任何急性事件中恢复后进行免疫缺陷检测和淋巴细胞亚群分析。根据潜在疾病进行治疗。
淋巴细胞是细胞免疫系统的组成部分，包括T细胞、B细胞、自然杀伤（NK）细胞，它们都存在于外周血中；约75%的淋巴细胞为T细胞，20%为B细胞，5%为NK细胞。由于淋巴细胞只占白细胞总数的20%～40%，因此当白细胞（WBC）计数未进行分类时，可能不会发现淋巴细胞减少。
正常成人淋巴细胞计数为1000～4800/mcL；(1 ~ 4.8 × 109/L;< 2岁儿童为3000～9500/mcL(3-9.5 × 109/L)。6岁时，应达到的正常值的下限为1500/mcL (1.5 × 109/L)。不同实验室的正常值可能会略有不同。
几乎65%的外周血T细胞是CD4+（辅助）T细胞。因此，大多数淋巴细胞减少的患者T细胞绝对值减少，特别是CD4+细胞数减少。成人外周血CD4+T细胞平均值为1100/mcL（300～1300/mcL[1.1 × 109/L，区间0.3 ~ 1.3 × 109/L]），其他主要的T细胞亚群，CD8+（抑制性）T细胞的平均值为600/mcL（区间 100～900/mcL）。
同样重要的是要注意，血液中的淋巴细胞仅占总淋巴细胞池的一小部分，与其他淋巴组织（如淋巴结，脾脏）和非淋巴组织（如肺、肝）中的淋巴细胞组成和数量可能并不总是相关。同样，特定淋巴细胞亚群（如 CD8+、B、NK 细胞）的缺陷也可能被遗漏。
淋巴细胞减少的原因
淋巴细胞减少可能是
获得性
遗传性
获得性淋巴细胞减少
获得性淋巴细胞减少症可伴发许多其他疾病（见表淋巴细胞减少症的原因）。
引起呼吸困难的最常见原因包括
蛋白质-热量营养不良
HIV感染
COVID-19
某些其他病毒感染
世界范围内蛋白质-热量营养不良是最常见的原因。
当由许多病毒和细菌感染、败血症、皮质类固醇治疗和应激反应引起时，淋巴细胞减少症通常是短暂的。
艾滋病 患者通常会出现淋巴细胞减少症，这是由于感染 HIV 的 CD4+ T 细胞遭到破坏而引起的 (1)。淋巴细胞减少也可能反映的是由于胸腺或淋巴结构破坏所发生的淋巴细胞生成受损。在由HIV或其它病毒引起的急性病毒血症中，淋巴细胞可能因病毒的急性感染而加速破坏、可能滞留于脾脏或淋巴结，或可能迁移至呼吸道。
患有 新冠肺炎的患者也常伴随患有淋巴细胞减少症（35% 至 83% 的患者）(2)。较低的淋巴细胞计数预示着预后不良，需要入住 ICU 和死于该疾病的可能性增加。淋巴细胞减少的原因尚不完全清楚，但 COVID-19 可以直接感染淋巴细胞，并且细胞可能发生与细胞因子相关的凋亡。
淋巴细胞减少可能发生于淋巴瘤, 结节病，自身免疫性疾病，如系统性红斑狼疮 、 类风湿性关节炎、 重症肌无力及胃肠道疾病或缩窄性心包炎所致的蛋白质丢失性肠病。
医源性淋巴细胞减少常由细胞毒性化疗、放疗或给予抗淋巴细胞球蛋白（或其他淋巴细胞抗体，如利妥昔单抗）所引起。长期应用补骨脂素和A波段紫外照射治疗银屑病可能会破坏T细胞。长效糖皮质激素治疗也可导致淋巴细胞的破坏，如库欣综合症。
遗传性淋巴细胞减少
遗传性淋巴细胞减少（见表淋巴细胞减少症的原因）主要由以下原因引起
可能伴有 遗传性免疫缺陷病和其他损害淋巴细胞产生的疾病 (3)。其他遗传性疾病，如Wiskott-Aldrich综合征、 腺苷脱氨酶缺陷，和嘌呤核苷磷酸化酶缺陷，均可能引起T细胞的加速破坏。WHIM（疣、低丙种球蛋白血症、感染和骨髓增多症）综合征是一种罕见的遗传性疾病，由于白细胞异常迁移和成熟中性粒细胞滞留在骨髓中而导致中性粒细胞减少和淋巴细胞减少。在许多疾病中，抗体的生成也是缺乏的。
淋巴细胞减少的原因
机制
例如
获得性
艾滋病 和其他病毒感染（例如, COVID-19、埃博拉病, EB病毒感染, 肝炎, 流感)
蛋白丢失性肠病
应用细胞毒性化疗药物、糖皮质激素、高剂量补骨脂素和A波段紫外照射治疗、淋巴细胞抗体治疗、免疫抑制治疗、放疗或胸导管引流后可引起医源性淋巴细胞减少。
具有自身免疫特征的系统性疾病（如，再生障碍性贫血、霍奇金淋巴瘤、 重症肌无力、肠道蛋白丢失、类风湿关节炎、 慢性肾脏病、 肉瘤、系统性红斑狼疮、烫伤）
遗传性
淋巴造血干细胞发育不全
软骨-毛发发育不全综合征
特发性CD4+T细胞减少
胸腺瘤引起的免疫缺陷
严重的联合免疫缺陷伴有白介素-2受体gamma链缺陷、ADA缺陷、PNP缺陷或未知缺陷
ADA=腺苷脱氨酶；PNP=嘌呤核甘磷酸化酶。
病因参考文献
1.Moir S, Chun TW, Fauci AS: Pathogenic mechanisms of HIV disease.Annu Rev Pathol 6:223-6248, 2011.doi: 10.1146/annurev-pathol-011110-130254
2.Agbuduwe C, Basu S: Haematological manifestations of COVID-19: From cytopenia to coagulopathy.Eur J Haematol 105(5):540-546, 2020.doi: 10.1111/ejh.13491
3.Puck JM: Newborn screening for severe combined immunodeficiency and T-cell lymphopenia Immunol Rev 287(1):241-252, 2019.doi: 10.1111/imr.12729.
淋巴细胞减少症的症状和体征
淋巴细胞减少的诊断
临床疑诊（反复或少见感染）
全血细胞计数（CBC）和分类
淋巴细胞亚群和免疫球蛋白水平的检测
反复发生病毒、细菌、真菌或寄生虫感染的患者应怀疑淋巴细胞减少，单常因全血细胞计数异常而偶然发现。P. jirovecii卡氏肺囊虫、巨细胞病毒、风疹或水痘性肺炎伴淋巴细胞减少提示免疫缺陷。
测量淋巴细胞减少症患者的淋巴细胞亚群。还应测量免疫球蛋白水平以评估抗体的产生。有反复感染史的患者即使最初的筛查测试是正常的，也需接受完善的免疫缺陷实验室评估。
淋巴细胞减少的治疗
相关感染的治疗
治疗原发病
有时需静脉或皮下注射免疫球蛋白
可考虑造血干细胞移植
获得性淋巴细胞减少，在去除原发因素或针对原发病进行有效治疗后，淋巴细胞减少通常可以恢复。静脉或皮下注射免疫球蛋白的指征是患有慢性免疫球蛋白G缺陷、淋巴细胞减少及发生反复感染。先天性免疫功能缺陷的患者可考虑进行造血干细胞移植，可能可达到治愈的目的。
避免给这些患者接种活疫苗（因为有引起感染的危险）。灭活疫苗或重组疫苗是安全的，但其有效性会因淋巴细胞减少的类型和严重程度而异。
关键点
淋巴细胞减少最常由艾滋病、最近的COVID-19或营养不良引起，但也可能由遗传因素或各种感染、药物或自身免疫性疾病所引起。
患者出现反复发作的病毒、细菌、真菌或寄生虫感染。
应进行淋巴细胞亚群和免疫球蛋白水平的检测。
通常需针对病因治疗，但偶可静脉或皮下注射免疫球蛋白，或对先天性免疫缺陷的患者进行造血干细胞移植，或可有效。
避免给这些患者接种活疫苗。