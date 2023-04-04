淋巴细胞减少指成人淋巴细胞总数<1000/mcL（< 1×10/L)或<2岁儿童的淋巴细胞总数<3000/mcL（<3×10/L)。其结局包括机会感染、恶性肿瘤和自身免疫性疾病的发病风险增加。如果全血细胞计数显示淋巴细胞减少，通常应在患者从任何急性事件中恢复后进行免疫缺陷检测和淋巴细胞亚群分析。根据潜在疾病进行治疗。

淋巴细胞是细胞免疫系统的组成部分，包括T细胞、B细胞、自然杀伤（NK）细胞，它们都存在于外周血中；约75%的淋巴细胞为T细胞，20%为B细胞，5%为NK细胞。由于淋巴细胞只占白细胞总数的20%～40%，因此当白细胞（WBC）计数未进行分类时，可能不会发现淋巴细胞减少。

正常成人淋巴细胞计数为1000～4800/mcL；(1 ~ 4.8 × 109/L;< 2岁儿童为3000～9500/mcL(3-9.5 × 109/L)。6岁时，应达到的正常值的下限为1500/mcL (1.5 × 109/L)。不同实验室的正常值可能会略有不同。

几乎65%的外周血T细胞是CD4+（辅助）T细胞。因此，大多数淋巴细胞减少的患者T细胞绝对值减少，特别是CD4+细胞数减少。成人外周血CD4+T细胞平均值为1100/mcL（300～1300/mcL[1.1 × 109/L，区间0.3 ~ 1.3 × 109/L]），其他主要的T细胞亚群，CD8+（抑制性）T细胞的平均值为600/mcL（区间 100～900/mcL）。

同样重要的是要注意，血液中的淋巴细胞仅占总淋巴细胞池的一小部分，与其他淋巴组织（如淋巴结，脾脏）和非淋巴组织（如肺、肝）中的淋巴细胞组成和数量可能并不总是相关。同样，特定淋巴细胞亚群（如 CD8+、B、NK 细胞）的缺陷也可能被遗漏。

临床计算器 淋巴细胞绝对值

淋巴细胞减少症的症状和体征 一般情况下，淋巴细胞减少不引起症状。然而，相关疾病的表现可能包括 扁桃体或淋巴结的缩小或缺乏，可提示细胞免疫缺陷

皮肤异常（如，脱发、湿疹、脓皮病、毛细血管扩张）

血液系统疾病的证据（如，面色苍白、瘀斑、黄疸、口腔溃疡）

全身淋巴结肿大和脾脏肿大，可能提示 HIV感染或霍奇金淋巴瘤 淋巴细胞减少的患者出现反复感染或不寻常的微生物感染。卡氏肺囊虫、巨细胞病毒、风疹和 水痘 性肺炎常是致命的。淋巴细胞减少也是发生肿瘤或自身免疫性疾病的高危因素。

淋巴细胞减少的诊断 临床疑诊（反复或少见感染）

全血细胞计数（CBC）和分类

淋巴细胞亚群和免疫球蛋白水平的检测 反复发生病毒、细菌、真菌或寄生虫感染的患者应怀疑淋巴细胞减少，单常因全血细胞计数异常而偶然发现。P. jirovecii卡氏肺囊虫、巨细胞病毒、风疹或水痘性肺炎伴淋巴细胞减少提示免疫缺陷。 测量淋巴细胞减少症患者的淋巴细胞亚群。还应测量免疫球蛋白水平以评估抗体的产生。有反复感染史的患者即使最初的筛查测试是正常的，也需接受完善的免疫缺陷实验室评估。

淋巴细胞减少的治疗 相关感染的治疗

治疗原发病

有时需静脉或皮下注射免疫球蛋白

可考虑造血干细胞移植 获得性淋巴细胞减少，在去除原发因素或针对原发病进行有效治疗后，淋巴细胞减少通常可以恢复。静脉或皮下注射免疫球蛋白的指征是患有慢性免疫球蛋白G缺陷、淋巴细胞减少及发生反复感染。先天性免疫功能缺陷的患者可考虑进行造血干细胞移植，可能可达到治愈的目的。 避免给这些患者接种活疫苗（因为有引起感染的危险）。灭活疫苗或重组疫苗是安全的，但其有效性会因淋巴细胞减少的类型和严重程度而异。