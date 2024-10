1. Moir S, Chun TW, Fauci AS : Pathogenic mechanisms of HIV disease. Annu Rev Pathol 6:223-6248, 2011.doi: 10.1146/annurev-pathol-011110-130254

2.Agbuduwe C, Basu S: Haematological manifestations of COVID-19: From cytopenia to coagulopathy.Eur J Haematol 105(5):540-546, 2020.doi: 10.1111/ejh.13491