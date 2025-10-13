周围神经系统疾病的病因
部位
类型
示例
运动神经元*
遗传性
脊肌萎缩症0–4型
急性获得性疾病
脊髓灰质炎，由柯萨奇病毒和其他肠道病毒引起的感染（罕见），西尼罗河病毒感染
慢性获得性疾病
神经根
遗传性
获得性
椎间盘突出，感染性疾病，转移性癌，椎间孔狭窄，外伤
神经丛
获得性
急性臂丛神经炎、自身免疫性疾病、糖尿病、血肿、局部肿瘤（如神经鞘瘤）、转移癌、神经纤维瘤病 （罕见）、出生时牵引伤、严重外伤、放射治疗
周围神经
卡压
遗传性成人起病性神经病、遗传性感觉运动神经病（如腓骨肌萎缩症），遗传性感觉自主神经病
感染
丙型肝炎、带状疱疹、HIV感染、莱姆病、梅毒、SARS-CoV-2感染
炎症
缺血性疾病
中毒-代谢性
淀粉样变性、糖尿病、异常蛋白血症性周围神经病、长期过量饮酒伴营养不良（尤其是B族维生素缺乏）、危重病性周围神经病、脑白质营养不良（罕见）、肾功能不全、毒素（如砷、铅、汞、铊、化疗药物、违禁药物、吡哆醇中毒）
其他
婴儿肉毒中毒、先天性肌无力（极为罕见）、Lambert-Eaton肌无力综合征、重症肌无力、中毒性或药源性神经肌肉接头功能障碍（例如由于接触杀虫剂或神经毒气、镁水平异常升高或使用神经肌肉阻滞剂所致）
肌纤维
肌营养不良
远端型肌营养不良（迟发性远端遗传性肌病；罕见）、杜氏肌营养不良及其相关肌营养不良症、面肩肱型肌营养不良、肢带型肌营养不良、眼咽型肌营养不良（罕见）
离子通道病（肌强直）
先天性
中央轴空病，中央核肌病，线状体肌病（极少见）
内分泌系统
炎症
感染（病毒感染多于细菌感染）、多发性肌炎和皮肌炎
代谢性
酸性麦芽糖酶缺乏症、酒精中毒、肉碱缺乏症、糖原贮积症和脂质贮积症（罕见）、低钾血症、毒素（如酒精、他汀类药物、糖皮质激素、齐多夫定）
* 下运动神经元病（如脊髓性肌萎缩）严格来说累及中枢神经系统，因为运动神经元的细胞体（前角细胞）位于脊髓内。
CNS = 中枢神经系统；ICU=重症监护室。