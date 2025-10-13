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周围神经系统疾病的病因

周围神经系统疾病的病因

部位

类型

示例

运动神经元*

遗传性

脊肌萎缩症0–4型

急性获得性疾病

脊髓灰质炎，由柯萨奇病毒和其他肠道病毒引起的感染（罕见），西尼罗河病毒感染

慢性获得性疾病

肌萎缩侧索硬化症副癌综合征脊髓灰质炎后综合征进行性延髓麻痹

神经根

遗传性

神经纤维瘤病

获得性

椎间盘突出，感染性疾病，转移性癌，椎间孔狭窄，外伤

神经丛

获得性

急性臂丛神经炎自身免疫性疾病糖尿病、血肿、局部肿瘤（如神经鞘瘤）、转移癌、神经纤维瘤病 （罕见）、出生时牵引伤、严重外伤、放射治疗

周围神经

卡压

腕管综合征肘管综合征桡神经麻痹腓总神经麻痹跗管综合征

遗传性

遗传性成人起病性神经病、遗传性感觉运动神经病（如腓骨肌萎缩症），遗传性感觉自主神经病

感染

丙型肝炎带状疱疹HIV感染莱姆病梅毒SARS-CoV-2感染

在发展中国家：白喉麻风寄生虫感染

炎症

慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病格林-巴利综合征及其变异型

缺血性疾病

股神经梗死（糖尿病性肌萎缩）、引起多发性单神经病（多发性单神经炎）的血管炎

中毒-代谢性

淀粉样变性、糖尿病、异常蛋白血症性周围神经病、长期过量饮酒伴营养不良（尤其是B族维生素缺乏）、危重病性周围神经病、脑白质营养不良（罕见）、肾功能不全、毒素（如砷、、汞、铊、化疗药物、违禁药物、吡哆醇中毒）

神经肌肉接头

其他

婴儿肉毒中毒先天性肌无力（极为罕见）、Lambert-Eaton肌无力综合征重症肌无力、中毒性或药源性神经肌肉接头功能障碍（例如由于接触杀虫剂或神经毒气、镁水平异常升高或使用神经肌肉阻滞剂所致）

肌纤维

肌营养不良

远端型肌营养不良（迟发性远端遗传性肌病；罕见）、杜氏肌营养不良及其相关肌营养不良症、面肩肱型肌营养不良肢带型肌营养不良、眼咽型肌营养不良（罕见）

离子通道病（肌强直）

家族性周期性麻痹、先天性肌强直（汤姆森病）、强直性肌营养不良（斯坦纳特病）

先天性

中央轴空病，中央核肌病，线状体肌病（极少见）

内分泌系统

肢端肥大症库欣综合征、糖尿病、甲状腺功能减退症、甲状腺毒性肌病

炎症

感染（病毒感染多于细菌感染）、多发性肌炎和皮肌炎

代谢性

酸性麦芽糖酶缺乏症、酒精中毒、肉碱缺乏症、糖原贮积症和脂质贮积症（罕见）、低钾血症、毒素（如酒精、他汀类药物、糖皮质激素、齐多夫定）

* 下运动神经元病（如脊髓性肌萎缩）严格来说累及中枢神经系统，因为运动神经元的细胞体（前角细胞）位于脊髓内。

CNS = 中枢神经系统；ICU=重症监护室。

* 下运动神经元病（如脊髓性肌萎缩）严格来说累及中枢神经系统，因为运动神经元的细胞体（前角细胞）位于脊髓内。

CNS = 中枢神经系统；ICU=重症监护室。

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