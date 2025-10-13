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发热儿童的检查

发热儿童的检查

部位

表现

可能病因

皮肤

不褪色皮疹（例如，瘀点或紫癜）

感染病原包括肠道病毒脑膜炎球菌血症，以及洛基山斑疹热

败血症引起的弥散性血管内凝血

水泡样病变

水痘病毒单纯疱疹病毒

躯干和四肢网状斑丘疹，伴有掌掴脸颊样表现

传染性红斑

局灶性红斑伴有肿胀，硬结和压痛

蜂窝组织炎皮肤脓肿

在躯干和四肢近端有消散的红斑麻疹样皮疹

幼年特发性关节炎

牛眼样红斑皮疹，单或多个损伤

莱姆病

红色，砂纸状皮疹

猩红热（A组链球菌感染）

红皮病

中毒性休克，毒素介导的疾病

囟门（婴儿）

膨出

脑膜炎脑炎

鼓膜充血、肿胀，标志物缺失且活动度受限

急性中耳炎

鼻塞，分泌物

上呼吸道感染

鼻窦炎

鼻孔吸气时扩张

下呼吸道感染

咽喉

红斑

时常有分泌物，肿胀

有时流口水

咽炎（上呼吸道感染或链球菌感染）

咽后脓肿

扁桃体周围脓肿

颈部

局灶性淋巴结肿大伴有发红，发热，有触痛；可能还伴有斜颈

淋巴结炎继发于金黄色葡萄球菌或A组链球菌感染

局灶腺病，伴有局限性红斑或无红斑，皮温高或压痛

猫抓热

广泛性颈部淋巴结病

淋巴瘤

病毒感染（尤其是EB病毒

弯曲疼痛或弯曲抵抗感（脑膜刺激征*）

脑膜炎

肺部

咳嗽，呼吸急促，有鼾音，呼吸音减弱，喘息

下呼吸道感染（例如，肺炎细支气管炎，慢性异物吸入）

心脏

新发现的杂音，特别是二尖瓣或主动脉返流

急性风湿热

心内膜炎

腹部

有压痛，腹部膨隆

无肠鸣音

胃肠炎

阑尾炎

胰腺炎

腹腔脓肿

团块

肿瘤

肝大

肝炎

脾肿大

在新生儿中，EB病毒感染、TORCH感染（弓形体病，其他病原体[梅毒水痘带状疱疹细小病毒B19]，风疹巨细胞病毒单纯疱疹病毒），柯萨奇病毒，HIV感染

白血病淋巴瘤

泌尿生殖系统

肋椎压痛（对于年幼儿童而言，该体征更不可靠）

肾盂肾炎

睾丸触痛

附睾炎睾丸炎

肢端

关节肿胀，有红斑，皮温高，压痛，活动范围减少

化脓性关节炎（触痛感很强）

莱姆关节炎

风湿病或炎症

局部骨压痛

骨髓炎

手或足肿胀

川崎病

*< 2岁的脑膜炎患儿并不总是会出现脑膜刺激征。

*< 2岁的脑膜炎患儿并不总是会出现脑膜刺激征。

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