发热儿童的检查
部位
表现
可能病因
皮肤
不褪色皮疹（例如，瘀点或紫癜）
败血症引起的弥散性血管内凝血
水泡样病变
躯干和四肢网状斑丘疹，伴有掌掴脸颊样表现
局灶性红斑伴有肿胀，硬结和压痛
在躯干和四肢近端有消散的红斑麻疹样皮疹
牛眼样红斑皮疹，单或多个损伤
红色，砂纸状皮疹
猩红热（A组链球菌感染）
红皮病
中毒性休克，毒素介导的疾病
囟门（婴儿）
膨出
耳
鼓膜充血、肿胀，标志物缺失且活动度受限
鼻
鼻塞，分泌物
鼻孔吸气时扩张
下呼吸道感染
咽喉
红斑
时常有分泌物，肿胀
有时流口水
咽炎（上呼吸道感染或链球菌感染）
颈部
局灶性淋巴结肿大伴有发红，发热，有触痛；可能还伴有斜颈
淋巴结炎继发于金黄色葡萄球菌或A组链球菌感染
局灶腺病，伴有局限性红斑或无红斑，皮温高或压痛
广泛性颈部淋巴结病
病毒感染（尤其是EB病毒）
弯曲疼痛或弯曲抵抗感（脑膜刺激征*）
肺部
咳嗽，呼吸急促，有鼾音，呼吸音减弱，喘息
心脏
新发现的杂音，特别是二尖瓣或主动脉返流
急性风湿热
腹部
有压痛，腹部膨隆
无肠鸣音
团块
肿瘤
肝大
脾肿大
在新生儿中，EB病毒感染、TORCH感染（弓形体病，其他病原体[梅毒，水痘带状疱疹，细小病毒B19]，风疹，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒），柯萨奇病毒，HIV感染
泌尿生殖系统
肋椎压痛（对于年幼儿童而言，该体征更不可靠）
睾丸触痛
肢端
关节肿胀，有红斑，皮温高，压痛，活动范围减少
化脓性关节炎（触痛感很强）
风湿病或炎症
局部骨压痛
手或足肿胀
*< 2岁的脑膜炎患儿并不总是会出现脑膜刺激征。