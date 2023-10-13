周围神经病变和相关疾病的一些病因
类型
举例
运动神经元病*
遗传性的
0–4型脊髓性肌肉萎缩症
突发性获得性疾病
慢性获得性疾病
肌萎缩性侧索硬化症*（葛雷克氏症）、副肿瘤综合征、脊髓灰质炎后综合征和进行性延髓麻痹
神经根疾病
遗传性的
神经纤维瘤（神经组织的柔软、肉质生长物）
获得性的
神经丛疾病
获得性的
急性臂神经炎、自身免疫疾病、新生儿分娩损伤、糖尿病、血肿（血袋）、严重损伤（例如高速交通事故造成的损伤）、转移癌、放射疗法、神经纤维瘤病（罕见）和神经肿瘤
周围神经疾病
遗传性的
遗传性神经病（例如Charcot-Marie-Tooth病）
感染性
丙型肝炎、带状疱疹、HIV感染、莱姆病、SARS-CoV-2（导致COVID-19的病毒）和梅毒
炎症
缺血性（由供血中断引起）
血管炎（血管炎症）
代谢性
压力相关性（称作神经卡压综合征）
毒素性
砷、铅和汞
神经肌肉接头疾病
各种原因
婴儿肉毒中毒、Eaton-Lambert综合征、重症肌无力和因暴露于某些杀虫剂（有机磷杀虫剂）或化学战争毒剂（如沙林气和Novichok，后者在俄罗斯研发，并曾用于暗杀）或使用某些药物（如箭毒，已在手术期间用于放松毒肢和毒物杀伤）引起的功能障碍
* 肌萎缩性侧索硬化症等运动神经元病会影响脑和脊髓中的神经。