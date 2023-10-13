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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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周围神经病变和相关疾病的一些病因

类型

举例

运动神经元病*

遗传性的

0–4型脊髓性肌肉萎缩症

突发性获得性疾病

脊髓灰质炎柯萨奇病毒或其他肠道病毒（罕见）引起的感染西尼罗病毒感染

慢性获得性疾病

肌萎缩性侧索硬化症*（葛雷克氏症）、副肿瘤综合征脊髓灰质炎后综合征进行性延髓麻痹

神经根疾病

遗传性的

神经纤维瘤（神经组织的柔软、肉质生长物）

获得性的

椎间盘突出、感染、损伤、转移癌、骨关节炎，和类风湿性关节炎

神经丛疾病

获得性的

急性臂神经炎自身免疫疾病新生儿分娩损伤糖尿病、血肿（血袋）、严重损伤（例如高速交通事故造成的损伤）、转移癌、放射疗法神经纤维瘤病（罕见）和神经肿瘤

周围神经疾病

遗传性的

遗传性神经病（例如Charcot-Marie-Tooth病

感染性

丙型肝炎带状疱疹HIV感染、莱姆病、SARS-CoV-2（导致COVID-19的病毒）和梅毒

在发展中国家，还包括白喉麻风寄生虫感染

炎症

格林巴利综合征慢性炎性脱髓鞘多发性神经病

缺血性（由供血中断引起）

血管炎（血管炎症）

代谢性

淀粉样变性、糖尿病、维生素B缺乏、由慢性饮酒过多引起的营养不良以及肾功能衰竭

压力相关性（称作神经卡压综合征）

腕管综合征肘管综合征（尺神经麻痹）、桡神经麻痹腓总神经麻痹以及踝管综合征

毒素性

砷、和汞

神经肌肉接头疾病

各种原因

婴儿肉毒中毒Eaton-Lambert综合征重症肌无力和因暴露于某些杀虫剂（有机磷杀虫剂）或化学战争毒剂（如沙林气和Novichok，后者在俄罗斯研发，并曾用于暗杀）或使用某些药物（如箭毒，已在手术期间用于放松毒肢和毒物杀伤）引起的功能障碍

* 肌萎缩性侧索硬化症等运动神经元病会影响脑和脊髓中的神经。

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