预防手段有很多，其中包括以下主要手段：
确定健康的生活方式，包括系好安全带、饮食健康、进行足量身体锻炼、涂防晒霜以及不抽烟等良好习惯
免疫接种预防流感、肺炎球菌性肺炎和儿童期感染等感染性疾病
遵循筛查建议，以便及早发现高血压和癌症等疾病
如果人们出现某些疾病（如动脉粥样硬化）的风险较高或患有这类疾病，根据建议服用药物以防止疾病进展或加重（称为预防性药物治疗或化学预防）
预防性药物治疗包括：
你知道吗……
健康生活方式
生活方式和疾病间有明确的关系。例如，饮食不健康（热量、饱和脂肪及反式脂肪酸高，以及缺乏某些其他营养物质）、不规律锻炼和吸烟可增加心脏病、癌症和中风（美国的三种主要死因）的患病风险。改变不健康的生活习惯有助于预防特定疾病和/或改善体质和生活质量。与医生和其他医疗保健专业人员交流可帮助人们做出良好决定并形成健康习惯。不过确定并保持健康生活方式仅取决于个人。始终保持健康饮食和足量锻炼对许多人来说难以做到，但做到的人可降低严重疾病的发生风险且通常感觉更佳并有很多精力。
健康饮食习惯有助于人们预防或控制高血压、心脏病、糖尿病、骨质疏松和某些癌症等疾病。建议包括
食用足量蔬菜、水果和全麦谷物和面包，部分原因是这样的饮食富含纤维素
减少饱和脂肪的摄入（如黄油、奶酪、牛肉、猪肉、带皮家禽和某些预制食品），并避免摄入反式脂肪酸
以更健康的脂肪替代饱和脂肪（更健康的脂肪包括油性鱼类中的脂肪 [如金枪鱼、三文鱼、鲭鱼和鲱鱼]、橄榄油和某些植物油 [如亚麻籽油、菜籽油和大豆油]，以及亚麻籽和核桃中的脂肪）
控制热量以将体重维持在建议水平（参见表体重指数 (BMI))
限制盐的摄入量
获得足量钙和维生素D（饮食或补充剂中）
身体活动和锻炼有助于预防肥胖、高血压、心脏病、中风、糖尿病、某些类型的癌症、便秘、摔倒和其他健康问题。最佳常规措施包括每周进行总计 150 分钟的中度体力活动，或每周进行 75 分钟的剧烈有氧运动（或两者结合）。运动时间至少应为 10 分钟，最好分散在整周内进行。当然，即使是少量运动也要强于完全不运动。例如，每周几次仅用 10 分钟进行身体活动也可获得很大益处，尤其是剧烈运动时。走路是一种简单而有效的运动方式，为多数人喜爱。特定运动方式也可针对特定疾病。例如，屈伸运动可提高灵活性，有助于预防摔倒。有氧运动可降低心肌梗死和心绞痛患病风险。
戒烟对于健康的生活方式来说很重要。医生应鼓励戒烟并提供成功戒烟方法的建议，包括应用尼古丁替代品、安非他酮、伐尼克兰（有助于减少烟瘾的药物）和其他方法的信息和建议。
安全性行为也很重要。安全性行为的关键是避免高危性伴侣及维持单一性伴侣制。有多名性伴侣的人在每次性行为时正确应用乳胶安全套可大大减少性传播感染的感染风险。对乳胶过敏的人群可使用其他类型安全套。
限制酒精使用很重要。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议，达到法定饮酒年龄的成人不要饮酒，或将饮酒量限制为男性每天不超过 2 杯，女性每天不超过 1 杯。（每次饮啤酒约一罐 341 mL、红酒约 142 mL、烈性酒如威士忌约 43 mL。） 尚不清楚饮酒（即使是少量饮酒）是否对健康有任何好处。此外，即使少量饮酒也可能增加有害影响的风险。
预防损伤对维持健康的生活方式至关重要。人们可以通过采取某些预防措施来降低受伤危险，例如，穿戴适当的防护装备（例如安全带）。对于老年人，以下措施可以帮助降低跌倒风险：
移走小地毯
在家中设置良好的照明
锻炼（尤其是改善平衡和肌肉力量）
定期检查视力，佩戴合适的眼镜
无论是添加还是更改处方，要求医生、护士或药师检查是否有可能导致跌倒的药物
充足睡眠也是健康生活方式的重要组成部分，尤其会影响情绪和精神状态。睡眠不足是损伤的危险因子。
安全 101
采取简单的常规安全措施有助于预防受伤。下面是一些例子：
一般安全
家庭安全
预防儿童跌倒及与跌倒相关的损伤：
预防中毒：
预防火灾：
预防一氧化碳中毒：
预防氡暴露：
预防铅中毒：
预防烧伤：
食物安全
乘车安全
疫苗接种
疫苗已获巨大成功。由于得到有效且安全的疫苗以及它们的广泛应用，一些危险甚至是致命的感染性疾病如白喉、百日咳、破伤风、腮腺炎、麻疹、风疹和脊髓灰质炎的感染人数较最高峰降低超过99%。此外，每花 1 美元的疫苗接种可节省 16 美元的健康医疗支出。
疫苗引起许多副作用（请参见儿童疫苗接种问题）。实际副作用据不同疫苗而异，而常见副作用一般较轻微，包括肿胀、酸痛、注射部位过敏反应、偶有发烧或寒颤。也可能发生更严重的副作用。其中包括自身免疫反应（如格林-巴利综合征，可引起短暂无力或麻痹）。但如适当予以疫苗接种，严重副作用非常罕见。
系统和广泛研究表明，疫苗与孤独症等其他严重副作用没有关联。疫苗引起AIDS或不育的报告是坊间传闻，没有事实依据。为避免副作用而拒绝疫苗接种会增加感染风险，而感染对健康产生的威胁远大于疫苗接种的可能副作用。
你知道吗……
儿童和青少年、老人及免疫缺陷者通常最容易受到可通过疫苗接种预防的感染。如果这些人出现这种感染，他们通常也最有可能出现严重症状。例如，百日咳病（百日咳）在婴儿中往往引起严重症状，而在其他方面保持健康的年长人群中严重程度与感冒一样为轻度。虽然对易感人群接种疫苗非常重要，但其他人群的接种也很重要。这样既可在疫苗接种后的人群中预防疾病，也可减少社区中可能出现感染进而传播给更易感人群的患者人数。因此，在社区免疫接种尽可能多的人可减少死亡和严重并发症。这种效应叫群体免疫。
筛查
筛查是对某种疾病高危但又无任何症状的人群进行检查（另请见医学检查决策、筛查检测）。筛查可使医生及早发现疾病并及早开始治疗。早期治疗有时可防止疾病造成致命结局。例如，可诊断出宫颈或结肠异常并在癌变之前治愈。
筛查项目大大减少了一些疾病引起的死亡人数。例如，一度是美国最常见的致死性癌症的宫颈癌，自1955年，其致死人数下降75%。然而，根据筛查的可及性和可负担性以及其他因素，不同地区的下降程度有所不同。筛查还可检出不能根治的疾病，而在其产生严重后果前治疗（例如高血压病）。
筛查建议通常来自政府或专业组织且基于最佳研究结果。但是，不同组织有时会提出不同的建议。造成不同建议的原因有很多。即使是最好的研究结果也不一定总是可以盖棺定论的。此外，筛查建议必须考虑人们愿意接受的风险和费用，但这些因素却无法确定。因此，有关筛查的决定始终基于个体的具体情况。患者应就筛查与医生讨论，以确定最适合自己的方法。
你知道吗……
人们可能认为任何能够检出严重疾病的测试都应该进行。筛查可以带来巨大益处。但是，它也会引起问题。例如，有时，健康患者的筛查检测结果为阳性。这些人中有一部分随后就会进行额外的随访检查和/或治疗，而这些都是不必要的，通常费用昂贵，有时还会引起疼痛或危险。
还有，有时筛查检出的异常无法治疗或不必治疗的。例如，前列腺癌常常生长缓慢，所以在老年男性中直到因其他原因死亡时也可能影响不到他们的健康。这种情况下，治疗本身可能比疾病更有害。另一个例子是使用全身计算机断层扫描 (CT) 来筛查每个人的癌症。通常不建议这一做法，因为其益处（如挽救生命）并不大于风险（如出现因辐射暴露引起的疾病，包括癌症）。另外，当人们被告知可能患有严重疾病时，他们常变得焦虑，而焦虑会影响健康。
基于这些，仅建议如下情况进行筛查：
人们确实存在出现疾病的风险。
筛查的查验精准。
某疾病在症状出现前被诊断可进行更有效治疗。
合理筛查的医疗保健效费比更高。
一些筛查（如针对宫颈癌和结肠癌的检查）应当建议某一年龄或某一性别的所有人进行。对于因其他风险因素导致风险增加的人，建议早于一般风险人群更早或更频繁地进行检查，或者可能会建议进行额外的检查。例如，如果患者有结直肠癌家族史或患有一种增加结直肠癌患病几率的疾病（如溃疡性结肠炎），建议筛查性结肠镜检查频率要大于针对一般风险人群的正常频率。如果女性有近亲患有乳腺癌（家族史），除了乳房 X 线摄影外，还建议通过磁共振成像 (MRI) 筛查乳腺癌。
一些筛查措施被推荐给患有特定疾病的人们。例如，糖尿病患者应每天检查至少一次足部是否发红和有溃疡，如果忽视，可能导致严重感染并最终截肢。
建议的一些筛查检测*,†
常见病因
检查
对象
频率
腹部超声
吸烟或有吸烟史的65-75岁男性
一次
关于饮酒习惯的问题
成人
一次，当情况变化（如有新的压力或生活方式改变）时定期进行
焦虑
有关症状的问题，例如胃部不适
儿童（8-18 岁）
成人（包括怀孕期间和怀孕后的女性）
一次
遗传咨询并可能进行 BRCA 基因突变检测，该突变表明乳腺癌和卵巢癌风险增加
多位近亲属（通常为一级亲属）患有乳腺癌或卵巢癌的女性
一次
乳房 X 线摄影
50-74 岁女性
50 岁以下女性可向医生咨询个体化筛查
每 2 年
MRI（磁共振成像）
高风险女性（如近亲患有乳腺癌的女性）
进行乳房 X 光摄影术检查时
巴氏涂片检测或其他类似检测，有时进行人乳头状瘤病毒（HPV）检测
对于 25-65 岁的女性
以下情况之一：
有关危险因素、血压和体重测量、胆固醇（血脂）检测和血糖的问题
所有 20 岁以上的成人
每年评估危险因素并检查血压和体重
每 3 年测量一次血糖
每 5 年检测一次血脂
使用尿样或通过拭子获得阴道样本进行 DNA 检测
24 岁或以下的性活跃女性
25 岁或以上且有风险因素的女性（如多名性伴侣或有性传播感染）
至少每年一次
24 岁或以下的孕妇
25 岁或以上且具有风险因素的孕妇
第一次产前就诊和孕晚期
使用尿液样本或用拭子从尿道或直肠采集的样本进行 DNA 检测，无论是否使用避孕套
过去一年内曾与男性发生性关系的男性
至少每年一次，无论是否使用避孕套
如果男性感染风险增加（例如，如果他们或其性伴侣有多个性伴侣），则每 3-6 个月一次
基于解剖学的检查
具有子宫颈的所有跨性别男性和性别多元化人士。
每年
结肠镜检查、乙状结肠镜检查、粪便隐血检查（粪便隐血试验 [FOBT] 或粪便免疫化学检测 [FIT]）或癌症 DNA (FIT-DNA) 检测
45-75 岁成人
对于 45 岁以下的成人，根据其风险因素特征（如家族史或某些肠道疾病）咨询医生有关个人筛查的内容
对于一般风险人群，进行下列其中一项：
FOBT 或 FIT，每年一次
FIT-DNA，每 1-3 年一次
结肠镜检查，每 10 年一次
CT 结肠造影，每 5 年一次
柔性乙状结肠镜检查，每 5 年或每 10 年一次，加 FIT 每年一次
牙科医生检查
所有（定期检查应该在第一颗牙齿出现时或在孩子的周岁生日之前开始）
儿童和 18 岁以下青少年每 3–12 个月一次
18 岁或以上的人每 12–24 个月一次
问题，包括标准化问卷
成人和满 11 岁儿童
一次，当在紧张环境中（如离异、工作和生活方式改变，或亲人去世）则定期
血检，以测量血红蛋白 A1C或血糖水平
年龄在 35 到 70 岁之间，以及超重、高血压或血液中胆固醇和/或其他脂肪（脂类）水平偏高或者过去血糖水平偏高的成人
所有没有症状、年龄在 10 岁或以上（或青春期开始后）、超重或肥胖或有其他风险因素（例如母亲在怀孕期间患有糖尿病，即妊娠糖尿病）的儿童和青少年
每3年一次，根据风险因素和先前检测结果而定
怀孕期间：怀孕 24 周时或之后
使用尿样或通过拭子获得阴道样本进行 DNA 检测
年龄在 24 岁或以下，有性生活的女性
25 岁或以上且有风险因素的女性（如多名性伴侣或有性传播感染）
所有的怀孕女性第一次产前访视
过去一年内曾与男性发生性关系的男性
一次，当情况变化（如有新的性伴侣或怀孕后）时定期进行
听力检查
50 岁或以上的成人
不同国家组织有不同的建议，例如
有时进行其他检测，取决于检测结果
孕妇
第一次产前访视
进行血检以检查是否感染乙肝病毒
孕妇、家庭接触者、静脉注射毒品者、男男性接触者和许多其他风险因素
第一次产前访视
进行血检以检查是否感染丙肝病毒
18-79 岁的成人
有风险因素的人（如使用静脉毒品）
一次
血压测量
成人和满 3 岁儿童
每次就诊时或每年一次
人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染，包括艾滋病
进行血检或唾液检测以检查是否感染 HIV
15–65 岁的所有人，有 HIV 感染风险因素的 65 岁以上老年人以及所有孕妇
至少一次，且如发生新的高风险活动（例如有多名性伴侣、使用注射毒品以及男男性接触者）则还要检查一次
低剂量 CT
年龄为 50-80 岁，有每年至少 20 包的吸烟史，目前仍在吸烟或在过去 15 年内戒烟的人
每年
采用双能x 光吸收测量法 (DXA) 测定骨密度
所有年龄大于 65 岁的女性
如果 65 岁以下的女性有骨质疏松导致的骨折风险或有骨质疏松风险因素（例如近亲患有骨质疏松或体重偏低、吸烟或适用皮质类固醇或其他可能导致骨质流失的药物）
至少一次
成人和儿童超重
测量身高和体重
计算身体质量指数（BMI）
所有成人和满 6 岁儿童
每次预定就诊时或每年一次
视力下降
适龄眼科检查和视力测试，以检查弱视/斜视、屈光不正和任何其他可能导致视力下降的问题
所有人
不同国家组织有不同的建议，例如
儿童： 截至 6 月龄（眼睛健康、视力发育和眼位）
在所有 3 至 5 岁儿童中至少进行一次，以检测弱视或其风险因素
65 岁或以上的成人： 每 1-2 年一次
进行血检以检查是否感染
有风险因素的成人，如
一次，当情况变化（如有新的性伴侣或怀孕）时定期进行
有关使用烟草的问题
所有青少年和成人
每次体检
*基于美国各种权威机构的建议。但在这些建议中确有差异。此外，患病风险增加的人通常筛查频率更高。表中并未列出所有建议。
†可在家中完成的筛查措施包括定期测量体重，及每年一次检查皮肤变化和是否存在出血溃疡。对于难以看到的皮肤部位，如背部和耳后部，可让他们（如配偶）进行检查。一些医生建议男性检查睾丸是否有肿块，尽管这样做是否有效的证据尚不清楚。
‡ 高危 HPV 检测包括最可能导致宫颈癌的 HPV 类型检测。该检查可以识别宫颈细胞中是否存在这些癌症的 DNA 片段。
预防性药物治疗
预防性药物治疗（亦称化学性预防）是应用药物预防疾病。推荐这种治疗，一定是针对高危人群的疾病预防，同时所推荐药物引起副作用的风险较低。
预防性药物治疗益处明确，例如在特定人群（如艾滋病）中预防感染，在偏头痛患者中预防头痛和其他许多特定疾病。尽管预防性药物治疗只是针对特定疾病，但由于有些疾病很常见，这种治疗对很多人很有用。例如在冠心病和中风高危人群，阿司匹林常规推荐使用。新生儿常规接受滴眼药，防止眼睛淋球菌感染。乳腺癌高危女性可从预防性药物治疗中受益（如服用他莫昔芬）。
三级预防
三级预防分别是初级预防、二级预防和三级预防。
在初级预防中，实际为预防疾病出现。
初级预防包括以下几类：
二级预防，发现疾病并在出现症状和之前早期治疗，减少严重并发症发生。
二级预防包括以下几类：
三级预防，是对已经存在的慢性疾病的预防，阻止并发症或危害加重。
三级预防包括以下几类：
预防主要健康问题的一些策略*
健康问题
预防措施
不吸烟（预防肺癌和许多其他癌症）。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食（预防乳腺癌和结直肠癌）。
减少盐或烟熏食物的摄入量（预防胃癌）。
避免过度日光暴露并使用高防晒系数的防晒霜（预防皮肤癌）。
确保儿童接种 HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗（预防宫颈癌和喉癌）。
考虑服用推荐的预防癌症的药物（如针对乳腺癌高风险女性的他莫昔芬）。
接受推荐的筛查性检查
不吸烟。
避免暴露于有毒物质（尤其是在工业环境中）。
经常洗手。
加强通风，增加户外活动
如果出现 COVID 症状（或任何感冒或流感的迹象，以防止传给他人），请留在家中
接种 COVID-19 疫苗并了解关于疫苗的最新情况
查看 CDC 关于预防 COVID-19 的建议，因为建议可能会发生变化，具体取决于患者的居住地
糖尿病（2 型）
经常锻炼。
平衡饮食。
保持建议的体重。
通过饮食保持正常血脂水平，必要时使用药物。
通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。
不吸烟。
通过饮食和药物（如有必要）保持正常的胆固醇和其他脂肪（脂质）水平。
通过饮食、锻炼、减压保持正常血压，必要时使用药物。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。
保持建议的体重。
不吸烟。
有规律锻炼，包括有氧锻炼（如快步走、骑自行车和慢跑）以及肌肉加强锻炼（如自由重量训练或使用重量器材）。
如有建议则服用阿司匹林和降脂药物（针对大多数有冠状动脉疾病高风险的成人）。
请勿使用可卡因或其他非法兴奋剂。
保持富含纤维、水果和蔬菜并限制盐、脂肪（尤其是饱和脂肪和反式脂肪酸）和热量的平衡饮食。
有规律锻炼，包括有氧锻炼以及肌肉加强锻炼。
通过饮食、锻炼和药物（如有必要）保持正常胆固醇水平。
保持建议的体重（通过饮食和锻炼）。
不吸烟。
每年接受流感疫苗接种（尤其是婴儿、老年人和有心脏病、肺病或免疫系统疾病的人）。
如须饮酒，要适量。
接种甲肝和乙肝疫苗（所有儿童以及对于该疾病有高风险因素的成人）。
进行肌肉加强和伸展锻炼。
保持积极的身体活动。
–保持建议的体重。
摄入足量钙和维生素D（饮食或补充剂中）。
负重锻炼（如步行、慢跑、网球和舞蹈），每天至少30分钟。
服用医生开具的增强骨质的药物。
限制咖啡因和酒精的摄入（一天摄入量限为一次饮量†）。
不吸烟。
接种肺炎球菌疫苗（有两种疫苗有助于预防肺炎，对接种者建议各不相同）
节制性行为或限制性伴侣数。
使用避孕套，进行安全性行为。
11-12 岁的儿童（或 9 岁以下）以及所有 26 岁或 26 岁以下且未接种的人群，应接种 HPV 疫苗。如果年龄在 27 至 45 岁之间，请向医生咨询获益。
根据性行为，与医生讨论是否需要接受预防 HIV 感染的药物。
定期刷牙和使用牙线。
限制糖果的食用次数。
定期看牙医。
如果需要，补充氟化物（例如，6 个月以上的学龄前儿童的饮水源中缺少氟化物）。
*除这些预防措施外，人们还应接受建议的筛查性检测（见表一些推荐的筛查检测）。
†1 次饮量 = 一罐 341 mL 的啤酒、142 mL 的红酒或 43 mL 的烈性酒（如威士忌）。
CDC = 美国疾病控制和预防中心；HPV = 人乳头瘤病毒。