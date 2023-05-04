生活方式和疾病间有明确的关系。例如，饮食不健康（热量、饱和脂肪及反式脂肪酸高，以及缺乏某些其他营养物质）、不规律锻炼和吸烟可增加心脏病、癌症和中风（美国的三种主要死因）的患病风险。改变不健康的生活习惯有助于预防特定疾病和/或改善体质和生活质量。与医生和其他医疗保健专业人员交流可帮助人们做出良好决定并形成健康习惯。不过确定并保持健康生活方式仅取决于个人。始终保持健康饮食和足量锻炼对许多人来说难以做到，但做到的人可降低严重疾病的发生风险且通常感觉更佳并有很多精力。

健康饮食习惯有助于人们预防或控制高血压、心脏病、糖尿病、骨质疏松和某些癌症等疾病。建议包括

食用足量蔬菜、水果和全麦谷物和面包，部分原因是这样的饮食富含纤维素

减少饱和脂肪的摄入（如黄油、奶酪、牛肉、猪肉、带皮家禽和某些预制食品），并避免摄入反式脂肪酸

以更健康的脂肪替代饱和脂肪（更健康的脂肪包括油性鱼类中的脂肪 [如金枪鱼、三文鱼、鲭鱼和鲱鱼]、橄榄油和某些植物油 [如亚麻籽油、菜籽油和大豆油]，以及亚麻籽和核桃中的脂肪）

控制热量以将体重维持在建议水平（参见表体重指数 (BMI))

限制盐的摄入量

获得足量钙和维生素D（饮食或补充剂中）

身体活动和锻炼有助于预防肥胖、高血压、心脏病、中风、糖尿病、某些类型的癌症、便秘、摔倒和其他健康问题。最佳常规措施包括每周进行总计 150 分钟的中度体力活动，或每周进行 75 分钟的剧烈有氧运动（或两者结合）。运动时间至少应为 10 分钟，最好分散在整周内进行。当然，即使是少量运动也要强于完全不运动。例如，每周几次仅用 10 分钟进行身体活动也可获得很大益处，尤其是剧烈运动时。走路是一种简单而有效的运动方式，为多数人喜爱。特定运动方式也可针对特定疾病。例如，屈伸运动可提高灵活性，有助于预防摔倒。有氧运动可降低心肌梗死和心绞痛患病风险。

戒烟对于健康的生活方式来说很重要。医生应鼓励戒烟并提供成功戒烟方法的建议，包括应用尼古丁替代品、安非他酮、伐尼克兰（有助于减少烟瘾的药物）和其他方法的信息和建议。

安全性行为也很重要。安全性行为的关键是避免高危性伴侣及维持单一性伴侣制。有多名性伴侣的人在每次性行为时正确应用乳胶安全套可大大减少性传播感染的感染风险。对乳胶过敏的人群可使用其他类型安全套。

限制酒精使用很重要。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议，达到法定饮酒年龄的成人不要饮酒，或将饮酒量限制为男性每天不超过 2 杯，女性每天不超过 1 杯。（每次饮啤酒约一罐 341 mL、红酒约 142 mL、烈性酒如威士忌约 43 mL。） 尚不清楚饮酒（即使是少量饮酒）是否对健康有任何好处。此外，即使少量饮酒也可能增加有害影响的风险。

预防损伤对维持健康的生活方式至关重要。人们可以通过采取某些预防措施来降低受伤危险，例如，穿戴适当的防护装备（例如安全带）。对于老年人，以下措施可以帮助降低跌倒风险：

移走小地毯

在家中设置良好的照明

锻炼（尤其是改善平衡和肌肉力量）

定期检查视力，佩戴合适的眼镜

无论是添加还是更改处方，要求医生、护士或药师检查是否有可能导致跌倒的药物

充足睡眠也是健康生活方式的重要组成部分，尤其会影响情绪和精神状态。睡眠不足是损伤的危险因子。