伴随衰老出现的身体变化

随着细胞老化，身体功能下降。最终，组成身体功能正常部分的老化细胞死亡。

老化细胞的死亡是由机制决定的。这个程序是由细胞的遗传基因决定的，并由某种触发机制来引发。这种程序性的死亡，被称之为细胞凋亡，类似于细胞的“自杀”。细胞老化就是触发凋亡的诱因。衰老细胞必须死亡为新细胞空出位置。其他触发凋亡的诱因包括细胞数量异常或细胞受损。

有些衰老细胞死亡是由于它只能分裂有限的几次。这种限制是由基因决定的。当一个细胞不能再分裂，它们就越变越大，存在一定时间，最后凋亡。这种限制细胞分裂的机制在于一种叫做“端粒”的微小结构。在细胞分裂前期，端粒用来移动遗传物质，细胞每分裂一次，端粒就缩短一些。细胞每分裂一次，端粒就缩短一些。最后，端粒变得非常微小，细胞不能再继续分裂。当细胞停止分裂时，称为衰老。

有时，细胞在受到损伤后直接死亡。有害物质可以损害细胞，例如辐射、阳光和化疗药物。某些正常活动的副产物也可能损害细胞。细胞产生能量时，会生成这些称为自由基的副产物。