小儿发热的一些常见原因
类型
示例
急性
病毒感染
< 28天：TORCH 感染（弓形虫病、其他病原体 [水痘-带状疱疹病毒、细小病毒B19]、风疹病毒、巨细胞病毒[CMV]、单纯疱疹病毒[HSV])、柯萨奇病毒、肠道病毒、COVID-19或其他冠状病毒、HIV感染
大于及以上1个月：肠道病毒和呼吸道病毒（例如，呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、流感病毒、鼻病毒、偏肺病毒、COVID-19或其他冠状病毒）、巨细胞病毒、EB病毒 （EBV）、单纯疱疹病毒、人疱疹病毒6
细菌感染（最常见的病原菌因年龄而异）
<28天： B组链球菌、大肠埃希菌和其他肠道病原体，单核细胞增生李斯特菌（这些微生物可引起菌血症、肺炎、肾盂肾炎、脑膜炎和/或败血症；此外，沙门氏菌属和金黄色葡萄球菌（例如，在托儿所暴发），除了菌血症和败血症外，还可引起软组织、骨骼和关节感染）、梅毒
1-3月：肺炎链球菌、B组链球菌、脑膜炎奈瑟菌、单核球增多性李斯特菌（这些生物可引起菌血症、肺炎、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎[肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉氏菌]、尿路感染[大肠杆菌和其他肠道病原体]、肠炎[沙门氏菌属、志贺菌和其他]、皮肤和软组织感染[金黄色葡萄球菌、A组和B组链球菌]，骨和关节感染[金黄色葡萄球菌，沙门氏菌属]）
3-24个月：S. pneumoniae（肺炎链球菌），N. meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）（这些微生物可引起菌血症、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎和肺炎[S. pneumoniae（肺炎链球菌）、H. influenzae（流感嗜血杆菌）、M. catarrhalis（卡他性支原体）]、尿路感染[E. coli（大肠杆菌）和其他肠道病原体]、肠炎[Salmonella（沙门菌）属、Shigella（志贺菌）和其他]、皮肤和软组织感染[S. aureus（金黄色葡萄球菌）、A组链球菌]、骨骼和关节感染[S. aureus（金黄色葡萄球菌）、Salmonella（沙门氏菌）属、Kingella kingae（金格杆菌）]）
> 24个月：S. pneumoniae（肺炎链球菌）、N. meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）（这些生物可引起菌血症、脑膜炎和/或败血症；其他常见感染包括中耳炎、鼻窦炎和肺炎[S. pneumoniae（肺炎链球菌）、H. influenzae（流感嗜血杆菌）、M. catarrhalis（卡他性支原体）、支原体]、咽炎或猩红热[A组链球菌]、尿路感染[E. coli（大肠杆菌）和其他肠道病原体]、肠炎[Salmonella（沙门氏菌）属、Shigell（志贺菌）和其他]，皮肤和软组织感染[S. aureus（金黄色葡萄球菌），A组链球菌]，骨和关节感染[S. aureus（金色葡萄球菌）、Salmonella（沙门氏菌）属，K. kingae（金氏金杆菌）]）
结核分枝杆菌暴露或处于危险人群中
在适当的地理位置的立克次体感染
其它病媒传播疾病（如莱姆病）
非感染性
急性风湿热
摄入毒物（例如，抗胆碱药）
药物
真菌感染
新生儿或免疫缺陷宿主：Candida（念珠菌属）最常见（尿路感染、脑膜炎和/或败血症）
急性复发性/周期性
病毒感染
年幼儿童频繁或连续的轻微病毒性疾病
周期性发热综合征
周期性发热伴有溃疡性口炎、咽炎和淋巴结炎综合征（PFAPA）
家族性地中海热（FMF）
肿瘤坏死因子受体相关性周期热综合征（TRAPS）
慢性（不明原因发热）
感染*
病毒感染（例如，爱泼斯坦-巴尔病毒、巨细胞病毒、肝炎病毒、 虫媒病毒)
肠道感染（例如，Salmonella（沙门菌））
脓肿（腹腔脓肿，肝脓肿，肾脓肿）
人类免疫缺陷病毒感染（罕见的）
结核病（不常见）
莱姆病（慢性发热的少见原因）
非感染性
系统性风湿病（如幼年特发性关节炎、系统性红斑狼疮、急性风湿热）
癌症（最常见的淋巴网状恶性肿瘤，例如淋巴瘤或白血病，以及神经母细胞瘤或肉瘤）
药物
假性不明原因发热
人为发热（例如，强加于他人的人为障碍）
*慢性发热有许多感染病因。该目录并不是详尽无遗的。
FUO=不明原因发热