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嗜酸性粒细胞增多相关的重要疾病和治疗

嗜酸性粒细胞增多相关的重要疾病和治疗

病因或相关疾病

示例

过敏性或特应性疾病

哮喘

过敏性支气管肺曲霉病

过敏性鼻炎

特应性皮炎

阵发性血管水肿伴嗜酸细胞增多

药物反应（例如，对抗生素或非甾体抗炎药的反应）

牛奶蛋白过敏

职业性肺病

荨麻疹

系统性风湿病、血管炎或肉芽肿性疾病（尤其是涉及肺部的疾病）

嗜酸性筋膜炎

嗜酸性肉芽肿性多血管炎

特发性嗜酸性滑膜炎

IgG4相关疾病

炎性肠病

木村病

结节性多动脉炎

心肌梗死后综合征(Dressler 综合征)

进行性系统性硬化病（硬皮病）

类风湿关节炎

结节病

干燥综合征

系统性红斑狼疮

内分泌疾病

肾上腺功能减低

免疫性疾病（常伴有湿疹）

先天性免疫缺陷综合征（例如，IgA缺乏症高IgE综合征威斯科特-奥尔德里奇综合征

移植物抗宿主病

急性白血病和骨髓增殖性肿瘤

急性或慢性嗜酸性粒细胞白血病

急性淋巴细胞白血病，特别是伴t(5;14)(q31;q32) - IGH–IL3重排的B细胞急性淋巴细胞白血病（B-ALL）*

慢性髓系白血病

高嗜酸性粒细胞综合征

非寄生虫感染

曲霉病

布鲁氏菌病

猫抓热

婴儿衣原体肺炎

球孢子菌病（急性）

传染性淋巴细胞增多症

传染性单核细胞增多症

分枝杆菌病

猩红热

寄生虫感染（特别是由于组织侵袭性多细胞动物引起）

管圆线虫病

异尖线虫病

蛔虫病

华支睾吸虫病

囊虫病（由猪带绦虫引起）

包虫病

片形吸虫病

丝虫病

钩虫感染

肺吸虫病

Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌）感染

血吸虫病

类圆线虫病

弓蛔虫病

旋毛虫病

鞭虫病

皮肤疾病

疱疹样皮炎

剥脱性皮炎

天疱疮

银屑病

肺部嗜酸性粒细胞浸润综合征

过敏性支气管肺曲霉病

慢性嗜酸性粒细胞性肺炎

嗜酸性肉芽肿性多血管炎（Churg-Strauss综合征）

洛夫勒综合征

热带肺嗜酸性粒细胞增多症

非骨髓增殖性恶性肿瘤

与全身症状和自身免疫性溶血性贫血相关的血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤（以前称为血管免疫母细胞性淋巴结病伴异常蛋白血症或AILD）

肺、胰腺、结肠、子宫颈或卵巢的癌和肉瘤

霍奇金淋巴瘤

非霍奇金淋巴瘤

其他

肝硬化

家族性嗜酸性粒细胞增多症

腹膜透析

放疗

* Fournier B, Balducci E, Duployez N, et al.B-ALL With t(5;14)(q31;q32); IGH-IL3 Rearrangement and Eosinophilia: A Comprehensive Analysis of a Peculiar IGH-Rearranged B-ALL. Front Oncol.2019;9:1374.doi:10.3389/fonc.2019.01374

NSAID=非甾体抗炎药。

* Fournier B, Balducci E, Duployez N, et al.B-ALL With t(5;14)(q31;q32); IGH-IL3 Rearrangement and Eosinophilia: A Comprehensive Analysis of a Peculiar IGH-Rearranged B-ALL. Front Oncol.2019;9:1374.doi:10.3389/fonc.2019.01374

NSAID=非甾体抗炎药。

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