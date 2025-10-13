嗜酸性粒细胞增多相关的重要疾病和治疗
病因或相关疾病
示例
过敏性或特应性疾病
阵发性血管水肿伴嗜酸细胞增多
药物反应（例如，对抗生素或非甾体抗炎药的反应）
牛奶蛋白过敏
职业性肺病
系统性风湿病、血管炎或肉芽肿性疾病（尤其是涉及肺部的疾病）
特发性嗜酸性滑膜炎
木村病
心肌梗死后综合征(Dressler 综合征)
进行性系统性硬化病（硬皮病）
内分泌疾病
肾上腺功能减低
免疫性疾病（常伴有湿疹）
先天性免疫缺陷综合征（例如，IgA缺乏症、高IgE综合征、威斯科特-奥尔德里奇综合征）
急性白血病和骨髓增殖性肿瘤
急性或慢性嗜酸性粒细胞白血病
急性淋巴细胞白血病，特别是伴t(5;14)(q31;q32) - IGH–IL3重排的B细胞急性淋巴细胞白血病（B-ALL）*
非寄生虫感染
婴儿衣原体肺炎
球孢子菌病（急性）
传染性淋巴细胞增多症
分枝杆菌病
寄生虫感染（特别是由于组织侵袭性多细胞动物引起）
囊虫病（由猪带绦虫引起）
Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌）感染
皮肤疾病
肺部嗜酸性粒细胞浸润综合征
嗜酸性肉芽肿性多血管炎（Churg-Strauss综合征）
热带肺嗜酸性粒细胞增多症
非骨髓增殖性恶性肿瘤
与全身症状和自身免疫性溶血性贫血相关的血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤（以前称为血管免疫母细胞性淋巴结病伴异常蛋白血症或AILD）
肺、胰腺、结肠、子宫颈或卵巢的癌和肉瘤
其他
家族性嗜酸性粒细胞增多症
腹膜透析
放疗
* Fournier B, Balducci E, Duployez N, et al.B-ALL With t(5;14)(q31;q32); IGH-IL3 Rearrangement and Eosinophilia: A Comprehensive Analysis of a Peculiar IGH-Rearranged B-ALL. Front Oncol.2019;9:1374.doi:10.3389/fonc.2019.01374
NSAID=非甾体抗炎药。