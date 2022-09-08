全面的尿液分析包括

检查尿液的颜色和外观、气味

用试纸试剂测量pH值、比重、蛋白质、葡萄糖、血红蛋白（提示RBC）、亚硝酸盐和白细胞（WBC）酯酶

显微镜检查尿液管型、晶体和细胞（尿沉渣）

虽然很多尿分析仪检查的标准项目包括胆红素和尿胆原的检查，但对于肝肾疾病的评估不再起重要作用。

颜色是尿液特征中最明显的一点。观察尿液颜色是尿液分析中必不可少的一部分（见表尿液颜色变化的原因）。尿色改变预示着可能的病因，可以帮助指导进一步检查。

表格 尿色改变的原因 表格

气味，尿液的气味常可在不经意间发现，但只在少数氨基酸代谢障碍的遗传性疾病使尿液有明显气味时（如枫糖尿病中的枫糖、异戊酸血症的汗脚、多种羟化酶缺乏患者的猫尿味 (见表支链氨基酸代谢紊乱]）有意义。

pH尿pH正常在5.0～6.0（范围4.5～8.0）。当诊断某些疾病需要精确尿pH值时（如肾小管酸中毒），推荐使用玻璃pH电极测量；要在尿标本上覆盖一层矿物油脂以阻止二氧化碳外逸。延迟送检可能导致尿pH升高，因为细菌分解尿素会释放氨。产尿素酶的病原感染会造成尿pH的假性升高。

比重比重能大致估测尿浓度（渗透压）。正常范围是1.001～1.035；老年人或肾功能受损致尿浓缩功能减退者尿比重较低。检测方法包括液体比重计或折射计或试纸法。试纸法的精确度有争议，但尿路结石患者如需自我监测比重以维持尿液稀释状态，则试纸法已足够。 当尿pH<6或>7时试纸法测得的比重会假性升高。 当尿中存在较多大分子物质（如造影剂、白蛋白、葡萄糖、羧苄青霉素），则液体比重法和折射计法测得的值也会升高。

蛋白，由标准试纸法检测，主要反映尿白蛋白的浓度，分为阴性（<10mg/dL）、微量（15～30mg/dL）或1+（30～100mg/dL）至4+（>500mg/dL）。中度升高的蛋白尿(以前称为微量蛋白尿)是糖尿病肾脏并发症的重要标志，不能通过标准试纸法检测，使用特殊的微量白蛋白试纸可以测定。 轻链蛋白（例如多发性骨髓瘤引起）也不能使用标准试纸法检测。蛋白尿的意义依赖于总蛋白排泄量而不是由试纸法估计的尿蛋白浓度。因此，试纸法测定蛋白尿的同时，需测定尿蛋白定量。稀释尿会导致假阴性结果。假阳性结果见于：

高pH（>9）

有细胞存在

造影剂

浓缩尿

葡萄糖血浆葡萄糖升高>180mg/dL（>10.0mmol/L）而肾功能正常时，尿中可出现葡萄糖。试纸法测定的阈值是50mg/dL(2.8mmol/L)。尿中出现葡萄糖都是异常现象。假性偏低或假阴性结果见于：

维生素C

酮体

阿司匹林

左旋多巴

四环素

非常高的尿pH

稀释尿

尽管范可尼综合征（近端小管缺损）、肾性葡萄糖尿中的血浆葡萄糖水平正常，但在使用钠葡萄糖共转运蛋白2（SGLT2）抑制剂的情况下，尿液中仍会出现葡萄糖。

血尿尿中的RBCs在试纸法的条带上溶解，释放血红蛋白导致条带颜色改变，从而确定血尿存在。范围从阴性（0）～4+。 部分人群在一些情况下（如运动），尿液中含有微量血液（3-5RBCs/每高倍镜视野（HPF） 属正常。 由于试纸可以与血红蛋白反应，游离血红蛋白（如血管内溶血）或肌红蛋白（如横纹肌溶解）都会导致阳性结果。血尿与血红蛋白尿或肌红蛋白尿能通过显微镜检视红细胞存在与否以及试纸条带上颜色的不同分布来鉴别。RBCs在条带上呈点状分布模式；游离血红蛋白和肌红蛋白则呈均一的颜色分布。碘伏能导致假阳性结果（均一颜色）；维生素C则致假阴性结果。

亚硝酸盐细菌能将氨基酸代谢产物硝酸盐转化为亚硝酸盐。正常情况下尿中不出现亚硝酸盐，出现则表示菌尿。测试结果呈阳性或阴性。假阴性结果见于：

感染某些不能将硝酸盐转化为亚硝酸盐的病原体（如 粪肠球菌 、 淋病奈瑟菌 、 结核分枝杆菌 ）

尿液在膀胱中留置时间不长（<4h）

尿硝酸盐排泄很低

酶（某些细菌）直接将硝酸盐转化为氮

高尿胆原水平

维生素C的存在

尿pH<6.0

亚硝酸盐结合白细胞酯酶检测，用于随访反复尿路感染的病人，尤其是输尿管膀胱反流的儿童。也用于确定育龄妇女非复杂性尿路感染的诊断。

白细胞酯酶中性粒细胞溶解后释放尿中出现白细胞酯酶提示急性炎症，多数由细菌感染引起，但也可由间质性肾炎、肾结石、肾结核引起。尿中检测到白细胞（WBC）的阈值为5 WBCs/HPF，检查结果范围从0～4+。这种检查对细菌感染不很敏感。尿标本被阴道菌群污染是导致假阳性结果的最主要原因。假阴性结果见于：

高度稀释尿

葡萄糖尿

尿胆原

服用非那吡啶、呋喃妥因、利福平或大量维生素C

白细胞酯酶主要与亚硝酸盐联合检测，随访患者的复发性尿感及诊断育龄妇女的非复杂性尿感。如果两个试验都呈阴性，则尿培养阳性的可能性很小。