HIV感染后各器官系统的常见表现
综合征
病因
诊断依据
治疗*
症状/解释/评论
心脏
病毒直接损伤心肌细胞
超声心动图
抗反转录病毒药物
心衰症状
胃肠道
食管镜对溃疡部位进行活检
使用抗病毒药物和抗菌药物治疗病因
吞咽困难，厌食症
胃肠炎 或结肠炎
Intestinal Salmonella（肠道沙门菌）、MAC（鸟分枝杆菌复合群)、Cryptosporidium(隐孢子虫)（隐孢子虫病）、Cyclospora(环孢子虫)（环孢子虫病）、CMV(巨细胞病毒)、microsporidia(微孢子虫)、Cystoisospora (Isospora) belli(贝氏等孢球虫(等孢球虫))（等孢球虫病）或Clostridioides difficile（艰难梭菌）
粪便培养以及染色，或者活检，但是要明确病因有时很困难
对因治疗:
腹泻，体重减轻，腹部绞痛
巨细胞病毒、Cryptosporidium(隐孢子虫)、Cyclospora(环孢子虫)或microsporidia（小孢子虫）
超声或者内镜检查
抗微生物药物用于Cryptosporidium(隐孢子虫)、Cyclospora(环孢子虫)和microsporidia（小孢子虫）感染
可能导致疼痛或梗阻
直肠和直肠周围损伤
直肠炎由Neisseria gonorrhoeae (淋病奈瑟菌)或Chlamydia trachomatis (沙眼衣原体)（特别是LGV）、HSV、梅毒引起
检查
革兰氏染色和培养
核酸扩增检测（NAAT）
RPR/梅毒螺旋体抗体检测
活检
对因治疗
通过肛交与男性发生性行为的女性和男性发病率高†
肝炎病毒、机会感染或者抗病毒药物均可导致肝细胞损伤发生
需要鉴别是肝炎还是因为抗反转录病毒或者其他药物引起的
有时需要进行肝脏活检
对因治疗
肝炎症状（比如厌食、恶心、呕吐或者黄疸）
生殖器/生殖道
肛门和外生殖器病变
单纯疱疹病毒（HSV）
HPV 引起的生殖器疣或肛门癌或宫颈癌
检查
革兰氏染色和培养
核酸扩增检测（NAAT）
活检
对因治疗
通过肛交与男性发生性行为的女性和男性发病率高†
骨盆炎症性疾病
Neisseria gonorrhoeae（淋病奈瑟菌）、Chlamydia trachomatis（沙眼衣原体），或其他常见病原体
对于感染 HIV 的女性来说，其严重程度可能更高、表现不典型且更难治疗
阴道念珠菌病
Candida spp.
感染 HIV 的女性病情严重程度或复发率可能增加
血液系统
贫血
多重因素：
HIV诱发骨髓抑制
免疫介导的外周血细胞破坏
慢性贫血
感染，尤其是人类细小病毒B-19和播散的鸟分枝杆菌或组织胞浆菌病
肿瘤
见 贫血的评价
对于细小病毒B19感染，进行骨髓检查（以检查多核红细胞）或血清或骨髓PCR
对因治疗
需要时可进行输血
因抗肿瘤药物或齐多夫定导致贫血时，若达到输血指征且促红细胞生成素水平<500 mU/L，可给予促红细胞生成素
IVIG可用于细小病毒感染
细小病毒感染可能导致急性重度贫血
免疫性血小板减少症、药物毒副作用、HIV诱导骨髓抑制、免疫介导的外周血细胞破坏、感染或肿瘤
血常规，凝血时间，外周血涂片，骨髓活检或者冯维勒布兰德（von Willebrand）因子检测
抗反转录病毒药物
出血的或者手术前的准备给予IVIG
可能使用抗-Rho（D）IgG、长春新碱、达那唑或干扰素
病情严重或者难治时进行脾切除
常常是无症状的，也可能在其他方面无症状的HIV感染中出现
HIV诱导骨髓抑制、免疫介导的外周血细胞破坏、感染、肿瘤或药物毒副作用
对于严重中性粒细胞减少症（<500/mcL）合并发热的患者，立即给予广谱抗生素。
如果因药物引起，给予粒细胞或粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子
—
神经系统
轻度到重度认知障碍伴或不伴有运动障碍
直接由病毒导致的脑部损害
CSF中监测HIV-RNA
CT或MRI检查脑萎缩（非特异性表现）
抗逆转录病毒药物可能逆转损伤并改善功能，但即使在接受治疗的患者中，轻度认知功能障碍也常持续存在
经治患者中，进展为痴呆者少见
上行性麻痹
吉兰巴雷综合征或者巨细胞病毒多发性神经根病
脊髓MRI
CSF检查
巨细胞病毒多发性神经根病的治疗
对吉兰巴雷综合征提供支持治疗
巨细胞病毒多发性神经根病的患者可出现嗜中性粒细胞数增多，类似于细菌性脑膜炎
急性或者亚急性局灶性脑炎
Toxoplasma gondii（刚地弓形虫）（弓形虫病）
CT或MRI检查环状强化病变，尤其是基底节区
CSF抗体检测（灵敏但非特异）
在CSF用PCR法检测T. gondii DNA
脑活组织检查（很少使用）
乙胺嘧啶、亚叶酸、磺胺嘧啶，可能还有磺胺甲恶唑/甲氧苄啶（SMX-TMP，复方新诺明）（若对磺胺过敏则用克林霉素—参见弓形虫病：艾滋病或其他免疫功能低下患者的治疗）
往往需要终身维持治疗。
建议用克林霉素和乙胺嘧啶或甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、磺胺甲唑-甲氧苄啶、复方新诺明（用于Pneumocystis （肺孢子虫）肺炎）对CD4+T细胞计数<100/mcL的患者以及之前发生过弓形虫感染或抗体阳性的患者进行初级预防；在患者抗病毒治疗后CD4细胞上升至200/mcL以上并维持至少3个月时，可停用预防用药。
亚急性脑炎
较少见单纯疱疹病毒或水痘带状疱疹病毒
CSF PCR
对治疗的反应
抗病毒药物
CMV常常导致谵妄、脑神经麻痹、肌阵挛、癫痫发作以及进行性意识障碍
常常治疗起效快
脊髓炎或多发性神经根病
巨细胞病毒
脊髓MRI
CSF PCR
抗病毒药物
与格林巴利综合征相似
进展性脑白质脑炎
进行性多灶性白质脑病（由潜伏感染的JC病毒再激活引起）
HIV
脑部MRI
CSF检查
使用抗逆转录病毒药物来逆转免疫缺陷（对JC病毒没有有效的药物）
通常在几个月内死亡
抗反转录病毒治疗可能有效
球孢子菌病、Cryptococcus（隐球菌）（隐球菌病）、Histoplasma（组织胞浆菌）（组织胞浆菌病）或Mycobacterium tuberculosis（结核分枝杆菌）
CT或MRI
脑脊液染色、抗原检测、PCR或培养
对因治疗
早期治疗改善结果
直接由HIV或CMV感染所致，或抗病毒药物毒性
病史
感觉和运动检查
针对病因进行治疗或者停用有毒性的药物
常见
并非快速可以逆转的
眼科学的
视网膜炎
巨细胞病毒 或 VZV
直接的眼底镜检查
具体的 抗巨细胞病毒 或抗 VZV 药物
需要请专家进行检查
VZV导致部分艾滋病患者出现急性视网膜坏死
口服
口腔念珠菌
HIV所致的免疫抑制
检查
全身抗真菌治疗
早期可能无痛
猴痘（原称猴天花）病毒
检查
囊泡中液体的聚合酶链式反应
抗病毒药物
疼痛性水疱状皮疹可从口腔开始，然后扩散
男男性行为者发病率高†
口腔溃疡
单纯疱疹病毒或阿弗他口炎引起的溃疡
对于 阿弗他口炎，在病灶内或全身用糖皮质激素和全身性应用孟鲁司特和沙利度胺
疱疹用阿昔洛韦
可能变得严重并导致营养不良
混合的口腔细菌群
检查
加强卫生和营养
抗生素治疗
可能变得严重、呈出血、肿胀以及牙齿缺失
无痛性口腔内肿块
活检
肿瘤治疗
—
舌侧面无痛性白色丝状斑（口腔毛状白斑）
检查
阿昔洛韦
通常无症状
肺
亚急性（偶可为急性的） 肺炎
分枝杆菌
真菌如P. jirovecii（耶氏肺孢子菌）, C. neoformans（新型隐球菌），H. capsulatum（荚膜组织胞浆菌）、Coccidioides immitis（粗球孢子菌），或曲霉病
脉搏血氧饱和度
胸部X线检查
皮肤试验（有时因免疫抑制而可能出现假阴性结果）
进行气管镜检查以及支气管灌洗液染色涂片及培养检查在有时是必要的
对因治疗
可能出现咳嗽、呼吸急促、胸闷
轻度缺氧或肺泡-动脉氧梯度增高可发生于X线上表现出肺炎之前。
急性（偶可为亚急性的）肺炎
典型的细菌病原体或Haemophilus（嗜血杆菌属）、Pseudomonas（假单胞菌属）、Nocardia（诺卡菌属），或Rhodococcus（红球菌属）
对于确诊或者怀疑HIV感染的患者合并有肺炎时，应排除机会感染或者不常见的病原体
对因治疗
可能出现咳嗽、呼吸急促、胸闷
支气管炎
Candida spp.或单纯疱疹病毒（HSV）
—
对因治疗
可能出现咳嗽、呼吸急促、胸闷
亚急性或慢性肺炎或者纵隔腺体病
胸部CT
支气管镜
对因治疗
可能出现咳嗽、呼吸急促、胸闷
肾脏
肾病综合征或者肾功能不全
病毒直接损害，导致局灶性肾小球硬化症
肾活检
抗反转录病毒药物或者ACE抑制剂可能有效
在非洲裔美国人以及CD4+T细胞计数较低的患者中发病率增高
肾小管功能障碍（糖尿，蛋白尿）
抗病毒药物
尿液和/或血液测试
减少剂量或停用抗病毒药物
—
皮肤
水痘－带状疱疹病毒 （VZV）
PCR 检测
对尚未结痂的水疱性皮肤病变刮片进行 DNA 检测
培养（最好对无顶囊泡和最近破裂的囊泡进行培养）
阿昔洛韦或相关的药物
常见
中度至重度疼痛或麻刺感等前驱症状可能先于皮肤损伤出现
PCR 检测灵敏度最高
单纯疱疹溃疡
基于 PCR 的溃疡检测
溃疡 HSV 培养
若为严重、广泛、持续或者播散者可给予抗病毒治疗
单纯疱疹的非典型病变广泛，严重或持续
PCR 检测灵敏度最高
Sarcoptes scabiei
临床评估和刮屑检查
看 疥疮：治疗
可能出现严重的过度角化的损伤
水泡性疼痛皮疹
检查
囊泡、脓疱和/或干结壳中液体的聚合酶链式反应
抗病毒药物
皮疹会传播
淋巴结病很常见
紫色或红色的丘疹或小瘤
卡波西肉瘤或巴尔通体病
活检
抗反转录病毒治疗和病因治疗
—
中心脐形凹陷的皮肤损伤
隐球菌病或者传染性软疣
可能出现隐球菌感染表现
全身性
由革兰阴性杆菌和葡萄球菌引起的院内感染和播散性机会性感染导致败血症和感染性休克
Gram-negative bacilli（革兰阴性杆菌）、Staphylococcus aureus（金黄色葡萄球菌）、Candida spp.（念珠菌属），Salmonella（沙门氏菌），M. tuberculosis（结核分支杆菌）、MAC（鸟分枝杆菌复合群），或H. capsulatum（荚膜组织胞浆菌）
血培养
骨髓检查
对因治疗
—
消耗综合征（体重显著下降）
多种因素，包括艾滋病、艾滋病相关机会性感染、艾滋病相关的肿瘤和/或AIDS诱发的性腺机能减退
定义为体重下降>10%；
抗反转录病毒药物（此综合征的首要治疗方法）
潜在感染的治疗；当有指征时治疗艾滋病相关性腺功能低下
运用改善食欲和热量摄入的措施
—
CBC = 全血细胞计数; CMV = 巨细胞病毒; CSF = 脑脊液; HPV = 人乳头瘤病毒; HSV = 单纯疱疹病毒; IVIG = 静脉注射免疫球蛋白; MAC = Mycobacterium avium (鸟分枝杆菌)复合体; Mpox = 猴痘; PCR = 聚合酶链反应; PTT = 部分凝血活酶时间; TMP/SMX = 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑; TB = 结核病; VZV = 水痘-带状疱疹病毒
* 抗逆转录病毒药物始终是治疗计划的一部分。 只有当没有更具体的治疗方法时，它们才会被列在治疗部分。
† 这些诊断是增加艾滋病毒感染风险的行为的替代；当出现这些诊断时，应立即进行艾滋病毒检测。