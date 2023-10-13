一些引起发热的危险因素
风险因素
病因
无（健康）
上或下呼吸道感染
胃肠道感染
与导管插入血管相关的血流感染（静脉导管感染）
泌尿道感染，特别是带有导尿管的人群
肺炎，特别是使用呼吸机的人群
肺不张（指由于气道阻塞而非感染所致的肺的部分塌陷）
手术部位感染或血瘀（血肿）
腹泻（由于艰难梭菌诱发性结肠炎）
药物
输血反应
旅行到一个感染常见区域（病区）
导致腹泻的疾病
寨卡病毒、基孔肯雅热、埃博拉病毒、日本脑炎、狂犬病、麻疹，和黄热病
暴露于昆虫或携带致病微生物的动物，称为载体（在美国）
蜱：立克次体病、埃里希体病或无形体病、莱姆病、巴贝虫病、回归热或兔热病
蚊子：由虫媒病毒、疟疾或寨卡病毒感染引起的脑炎；黄热病
跳蚤：鼠疫
鸟：鹦鹉热、禽流感
爬行动物：沙门氏菌感染
脆弱的免疫系统（免疫减弱）
细菌性 肺炎球菌、脑膜炎球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓假单胞菌、诺卡氏菌或分枝杆菌导致的感染
真菌性 念珠菌、曲霉菌、组织胞浆菌、球孢子菌、微孢子虫、耶氏肺孢子菌或引起毛霉菌病的真菌导致的感染
可改变体温的药物和非法药物
苯环己哌啶 (PCP)
亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA 或摇头丸）
抗精神病药物（可能导致神经阻滞剂恶性综合征）
麻醉剂（吸入麻醉气体，如氟烷，可导致恶性高热）
甲状腺素
干扰素（基于由免疫系统产生的物质研制的药物，可以帮助阻止病毒的复制）
可诱发超敏（过敏）反应从而导致发热的药物
β-内酰胺抗生素（如青霉素）
磺胺类药物
苯妥英
Carbamazepine
普鲁卡因胺
奎尼丁
两性霉素B