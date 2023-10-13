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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些引起发热的危险因素

风险因素

病因

无（健康）

上或下呼吸道感染

胃肠道感染

尿道感染

皮肤感染

住院

与导管插入血管相关的血流感染（静脉导管感染）

泌尿道感染，特别是带有导尿管的人群

肺炎，特别是使用呼吸机的人群

肺不张（指由于气道阻塞而非感染所致的肺的部分塌陷）

手术部位感染或血瘀（血肿）

深静脉血栓形成肺栓塞

腹泻（由于艰难梭菌诱发性结肠炎

药物

输血反应

褥疮

旅行到一个感染常见区域（病区）

疟疾

病毒性肝炎

导致腹泻的疾病

伤寒

寨卡病毒基孔肯雅热埃博拉病毒日本脑炎狂犬病麻疹，和黄热病

登革热

真菌感染，如球孢子菌病芽生菌病，或组织胞浆菌病

立克次体感染（如非洲蜱咬热以及地中海斑疹热

暴露于昆虫或携带致病微生物的动物，称为载体（在美国）

蜱：立克次体病埃里希体病或无形体病莱姆病巴贝虫病回归热兔热病

蚊子：由虫媒病毒疟疾寨卡病毒感染引起的脑炎黄热病

野生动物：兔热病狂犬病汉坦病毒感染

跳蚤：鼠疫

家畜：布鲁氏菌病猫抓病Q 热弓形体病

鸟：鹦鹉热、禽流感

爬行动物：沙门氏菌感染

蝙蝠：狂犬病组织胞浆菌病

脆弱的免疫系统（免疫减弱）

病毒 水痘-带状疱疹病毒感染巨细胞病毒感染

细菌性 肺炎球菌脑膜炎球菌金黄色葡萄球菌绿脓假单胞菌诺卡氏菌分枝杆菌导致的感染

真菌性 念珠菌曲霉菌组织胞浆菌球孢子菌微孢子虫耶氏肺孢子菌或引起毛霉菌病的真菌导致的感染

寄生虫：刚地弓形虫肠类圆线虫隐孢子虫贝氏囊等孢虫导致的感染

可改变体温的药物和非法药物

安非他明类

可卡因

苯环己哌啶 (PCP)

亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA 或摇头丸）

抗精神病药物（可能导致神经阻滞剂恶性综合征

麻醉剂（吸入麻醉气体，如氟烷，可导致恶性高热

甲状腺素

干扰素（基于由免疫系统产生的物质研制的药物，可以帮助阻止病毒的复制）

可诱发超敏（过敏）反应从而导致发热的药物

β-内酰胺抗生素（如青霉素

磺胺类药物

苯妥英

Carbamazepine

普鲁卡因胺

奎尼丁

两性霉素B

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