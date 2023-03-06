表格 部分呼吸道病毒 表格

上呼吸道感染可能是最常见的病毒感染。呼吸道感染 在新生儿，老年人以及有肺部或者心脏疾病的人群中更容易引起严重的症状。呼吸道病毒通常通过被感染者的飞沫在人与人之间传播。

呼吸道病毒包括流感病毒 （A，B，C），H5N1和H7N9禽流感病毒 ， 副流感病毒 1-4，腺病毒 ， 呼吸道合胞病毒A和B 、人类偏肺病毒, 和 鼻病毒鼻病毒

几种冠状病毒会引起严重的呼吸道感染。2002 年和 2003 年爆发了 严重急性呼吸综合征 (SARS) 造成多人死亡，主要发生在中国大陆和香港。自 2004 年以来，没有报告过 SARS 病例。2012年，一种新型冠状病毒，中东呼吸综合症 （MERS-CoV），出现在沙特阿拉伯;它可以引起严重急性呼吸系统疾病并且通常是致命的(病死率为34%)。2019 年，另一种冠状病毒 (SARS-CoV2) 可引起急性、有时是致命的呼吸道疾病（新冠肺炎) 出现在中国武汉，并在全球范围内蔓延，造成数百万人死亡 (1)。