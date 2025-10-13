ALCL=anaplastic large cell lymphoma（间变性大细胞淋巴瘤）；ALL=acute lymphoblastic leukemia（急性淋巴细胞白血病）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies（抗中性粒细胞胞浆抗体）；anti-BCMA=anti-B-cell maturation antigen（抗B细胞成熟抗原）BCG =bacille Calmette-Guerin（卡介苗）；CAR=chimeric antigen receptor（嵌合抗原受体）；CD=cluster of differentiation（分化簇）；CHAPLE=CD55 deficiency with hyper-activation of complement, angiopathic thrombosis, and severe protein-losing enteropathy（CD55缺陷伴补体过度活化、血管病性血栓形成和严重蛋白丢失性肠病）； CLL=chronic lymphocytic leukemia（慢性淋巴细胞白血病）； CTLA=cytotoxic T-lymphocyte antigen（细胞毒性T淋巴细胞抗原）；DLL=delta-like ligand（ δ样配体）；EGFR = epidermal growth factor receptor（表皮生长因子受体）； Fc=crystallizable fragment（可结晶片段）；G-CSF=granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞集落刺激因子）；GM-CSF = granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子）；HER2 = human epidermal growth factor receptor 2（人表皮生长因子受体2）；HNSCC = head and neck squamous cell carcinoma（头颈部鳞状细胞癌）；ICAM =intercellular adhesion molecule（细胞间黏附分子）；IFN=interferon（干扰素）；IL=interleukin（白细胞介素）；LDL=low density lipoprotein（低密度脂蛋白）；mAb=monoclonal antibody（单克隆抗体）； MRD =minimal residual disease（微小残留病）； NSCLC=non small cell lung cancer（非小细胞肺癌）； PDGFRα=platelet-derived growth factor receptor alpha（血小板衍生生长因子受体α）；PD-L1=programmed death–ligand 1（程序性死亡配体1）； RANKL=respiratory syncytial virus（核因子κB配体受体激活剂）；RSV=respiratory syncytial virus（呼吸道合胞病毒）；SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（严重急性呼吸综合征冠状病毒2）；SCLC=small cell lung cancer（小细胞肺癌）；SLAMF7=signaling lymphocyte activation molecule family member 7（信号淋巴细胞活化分子家族成员7）； TIL=tumor-infiltrating lymphocytes（肿瘤浸润淋巴细胞）；TNF=tumor necrosis factor（肿瘤坏死因子）； VEGF-A=vascular endothelial growth factor A（血管内皮生长因子A）；VEGFR=VEGF receptor（VEGF受体）。