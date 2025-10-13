一些临床使用的免疫治疗药物
药物
作用
一些适应证*
单克隆抗体†
Abciximab
抗血小板抗糖蛋白IIb/IIIa受体
接受经皮冠状动脉介入治疗的患者
阿达木单抗
抗TNF-alpha
多关节幼年特发性关节炎
非感染性葡萄膜炎
慢性斑块银屑病
阿仑单抗（alemtuzumab）
抗B细胞和T细胞CD52抗体
B细胞 慢性淋巴细胞白血病
复发多发性硬化症
阿利西尤单抗
抗前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶kexin 9型（抗PCSK-9）
原发性高脂血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）
Amivantamab
双特异性抗表皮生长因子受体和抗间质上皮转换因子
非小细胞肺癌伴EGFR外显子19、20或21突变
阿尼鲁单抗
抗IFNAR1（抗干扰素α受体1）
安舒维单抗
抗EBOV GP1（抗埃博拉病毒糖蛋白1）
Atezolizumab（阿特朱单抗）
抗PD-L1
三阴性 乳腺癌
BRAF V600 突变阳性 黑色素瘤
腺泡状软组织肉瘤
阿替韦单抗/奥西韦单抗/玛替韦单抗
抗埃博拉病毒
阿维鲁单抗
抗PD-L1
阿克替利单抗
抗CSF-1受体（抗集落刺激因子1受体）
巴利昔单抗（basiliximab）
抗IL-2受体
肾移植中急性器官排斥反应的预防
贝兰他单抗莫福汀
抗BCMA（抗B细胞成熟抗原）与细胞毒性药物偶联
贝利木单抗（belimumab）
抗B淋巴细胞刺激蛋白（anti-BLyS）
苯拉丽珠单抗
抗IL-5受体α
重度嗜酸性粒细胞性哮喘
嗜酸性肉芽肿性多血管炎（EGPA）
贝伐单抗
抗VEGF-A（抗血管内皮生长因子）
上皮性卵巢癌
原发性腹膜癌
非鳞状 非小细胞肺癌
新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性
比美吉珠单抗
抗白细胞介素-17A和/或抗白细胞介素-17F
非放射学中轴型脊柱关节炎
博纳吐单抗（Blinatumomab）
双特异性抗CD19和抗CD3
B细胞前体 急性淋巴细胞白血病
本妥昔单抗维汀
抗-CD30（与抗有丝分裂剂单甲基奥瑞他汀 E 偶联）
间变性大细胞淋巴瘤或其他表达CD30的T细胞淋巴瘤（例如，皮肤T细胞淋巴瘤）
布罗达单抗
抗IL-17受体A
布罗路珠单抗
抗VEGF-A（抗血管内皮生长因子）
新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性
布罗珠单抗
抗成纤维细胞生长因子23
X连锁低磷血症
肿瘤诱发的骨软化
卡瑞利珠单抗
抗PD-1
食管鳞状细胞癌
卡那单抗
抗IL-1β
斯蒂尔病：
周期性发热综合征
卡普赛珠单抗
抗血管性血友病因子
获得性血栓性血小板减少性紫癜
卡妥索单抗
抗EPCAM和抗CD3双特异性抗体
恶性腹水
西米普利单抗
抗PD-1
培塞利珠单抗（聚乙二醇化 Fab’ 片段）
抗TNF-α
放射学阴性中轴型脊柱关节炎
多关节幼年特发性关节炎
西妥昔单抗
抗EGFR
克莱罗韦单抗
抗RSV
康珠单抗
抗组织因子途径抑制剂
柯希利单抗
抗PD-L1
克立赞珠单抗
抗P-选择素
可伐利单抗
抗补体C5
达托索妥单抗德鲁克替康
抗TROP-2与细胞毒性药物偶联
乳腺癌（HR+，HER2 ）
EGFR突变型非小细胞肺癌
达雷妥尤单抗
抗CD38
轻链淀粉样变性
地诺单抗
抗RANKL
骨巨细胞瘤
实体瘤的骨转移
达妥昔单抗
抗GD2糖脂
儿童神经母细胞瘤
多塔利单抗
抗PD-1
错配修复缺陷的复发性或晚期实体瘤
多奈单抗
抗β-淀粉样蛋白
度普利尤单抗
抗IL-4受体α（IL-4与IL-13共用受体）
过敏性哮喘
慢性阻塞性肺病（COPD）
慢性自发性荨麻疹
度伐利尤单抗
抗PD-L1
依库珠单抗
抗补体C5
非典型溶血性尿毒症综合征
艾洛珠单抗
抗SLAMF7
埃纳妥单抗
抗BCMA和抗CD3双特异性抗体
依玛帕芦单抗
抗干扰素-γ
斯蒂尔病中的巨噬细胞活化综合征
艾米珠单抗
双特异性：抗IXa因子和抗X因子
恩福妥单抗维多汀
与抗有丝分裂药物单甲基奥瑞他汀 E 偶联的抗连接蛋白-4
尿路上皮癌
艾可瑞妥单抗
抗CD20和抗CD3双特异性抗体
弥漫性大B细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤
埃仑单抗
抗降钙素基因相关肽受体
偏头痛预防
依维纳单抗
抗血管生成素样蛋白3（抗ANGPTL3）
依洛尤单抗
抗前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶 kexin 9 型（抗 PCSK9）
法瑞西单抗
抗血管内皮生长因子-A和抗血管生成素2双特异性抗体
新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性
视网膜静脉阻塞后黄斑水肿
弗雷马奈珠单抗
抗降钙素基因相关肽受体（抗CGRP受体）
偏头痛预防
加卡奈珠单抗
抗降钙素基因相关肽受体（抗CGRP受体）
偏头痛预防
加达西单抗
抗凝血因子XIIa
吉妥珠单抗奥佐米星
抗CD33 - 奥佐米星偶联药物
CD33+急性髓系白血病
格菲妥单抗
抗CD20和抗CD3双特异性抗体
大B细胞和弥漫性大B细胞淋巴瘤
戈利木单抗
抗TNF-α
非放射学中轴型脊柱关节炎
多关节幼年特发性关节炎
古斯库单抗
抗IL-23
伊巴珠单抗
抗CD4
替伊莫单抗
与放射性核素钇-90偶联的抗CD20
滤泡性和B细胞非霍奇金淋巴瘤
依达赛珠单抗
抗达比加群
在需要紧急手术/紧急程序或危及生命或无法控制的出血时逆转达比加群的抗凝作用
伊奈利珠单抗
抗CD19
全身型重症肌无力
英夫利昔单抗
抗TNF-alpha
奥英妥珠单抗
抗CD22-奥佐米星偶联物
B细胞前体急性淋巴细胞白血病
伊匹单抗（Ipilimumab）
抗-细胞毒T淋巴细胞相关抗原-4（Anti–CTLA-4）
恶性胸膜间皮瘤
伊沙妥昔单抗
抗CD38
依奇珠单抗
抗IL17A
非放射学中轴型脊柱关节炎
拉那芦单抗
抗血浆激肽释放酶
来瑞奇珠单抗
抗IL-13
仑卡奈单抗
抗β-淀粉样蛋白原纤维
林沃赛妥单抗
抗BCMA和抗CD3双特异性抗体
Loncastuximab tesirine
抗CD19与细胞毒性药物偶联
大B细胞和弥漫性大B细胞淋巴瘤
马吉妥昔单抗
抗HER2
马斯替单抗
抗组织因子途径抑制剂（Anti-TFPI）
美泊利单抗
抗IL-5
嗜酸性 哮喘
嗜酸性粒细胞性慢性阻塞性肺病（COPD）
米利珠单抗
抗IL-23
米维妥珠单抗 - 索拉维坦辛
抗叶酸受体α与细胞毒性药物偶联
莫加木珠单抗
抗 CCR4
莫妥珠单抗
抗CD20和抗CD3双特异性抗体
滤泡性淋巴瘤
纳索利单抗
抗甘露聚糖结合凝集素丝氨酸蛋白酶2
造血干细胞移植相关的血栓性微血管病
那他珠单抗（Natalizumab）
抗α-4整合素
那昔妥单抗
抗GD2
高危神经母细胞瘤伴难治性骨髓疾病
耐昔妥珠单抗
抗EGFR1
鳞状非小细胞肺癌
奈莫利珠单抗
抗IL-31R
尼塞韦单抗
抗RSV
纳武利尤单抗
抗PD-1
食道癌和胃食管交界处癌
奥比妥昔单抗
抗Bacillus anthracis（抗炭疽芽孢杆菌）保护性抗原
吸入性炭疽
奥妥珠单抗
抗CD20
滤泡性淋巴瘤
狼疮性肾炎
奥瑞珠单抗
抗CD20
奥德司妥单抗
抗CD20和抗CD3双特异性抗体
弥漫性大B细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤
奥法妥木单抗
抗CD20
奥马珠单抗
抗IgE
IgE介导的食物过敏
帕尼单抗
抗EGFR
帕博利珠单抗
抗PD-1
B细胞淋巴瘤
三阴性 乳腺癌
胆道癌
胃或胃食管连接部腺癌
食管鳞状细胞癌
帕妥珠单抗
抗HER2
Polatuzumab vedotin
抗CD79b
B细胞淋巴瘤
波泽利单抗
抗补体C5
CHAPLE疾病（CD55缺陷性蛋白丢失性肠病）
雷莫芦单抗
抗VEGFR-2
胃或胃食管连接部腺癌
雷珠单抗
抗VEGF
新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性
视网膜静脉阻塞后黄斑水肿
近视的脉络膜新生血管形成
雷夫利珠单抗
抗补体成分5（C5）
非典型溶血性尿毒症综合征
雷昔库单抗
抗炭疽杆菌保护性抗原
吸入性炭疽
瑞拉利单抗
抗LAG-3
瑞利珠单抗
抗IL-5
嗜酸性哮喘
瑞替凡利单抗
抗PD-1
肛管鳞状细胞癌
瑞莎珠单抗
抗IL-23
利妥昔单抗
抗CD20
CD20+ B细胞淋巴瘤
CD20阳性B细胞白血病
罗莫索珠单抗
抗硬化素
罗扎诺利珠单抗
抗FcRn（新生儿Fc受体）
全身型重症肌无力
Sacituzumab govitecan
抗TROP-2与细胞毒性药物偶联
三阴性乳腺癌
乳腺癌（HR+，HER2 ）
萨特利珠单抗
抗IL-6R
萨瑞鲁单抗
抗IL-6受体
多关节幼年特发性关节炎
苏金单抗
抗IL-17A
非放射学中轴型脊柱关节炎
斯鲁利单抗
抗PD-1
司妥昔单抗
抗IL-6
多中心型卡斯尔曼病
佩索利单抗
抗IL-36受体
泛发性脓疱型银屑病
舒格利单抗
抗PD-L1
舒替利单抗
抗补体C1s
塔法西妥单抗
抗-CD19
弥漫性大B细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤
塔奎妥单抗
双特异性抗G蛋白偶联受体5D和抗CD3
塔拉妥单抗
双特异性：抗DLL和抗CD3
特立妥单抗
双特异性：抗BCMA和抗CD3
替利珠单抗
抗-CD3
迟发型1型糖尿病
替妥木单抗
抗IGF-1受体
特泽鲁单抗
抗胸腺间质淋巴细胞生成素（抗TSLP）
严重哮喘
替拉基单抗
抗IL-23
替雷利珠单抗
抗PD-1
食管鳞状细胞癌
胃癌
替索妥珠单抗维多汀
与细胞毒性药物偶联的抗组织因子
托珠单抗
抗IL-6受体
伴有早期间质性肺病的系统性硬化症
CAR-T细胞治疗后的细胞因子释放综合征
COVID-19合并缺氧及全身性炎症
特瑞普利单抗
抗PD-1
曲罗芦单抗
抗IL-13
曲妥珠单抗
抗HER2
HER2+乳腺癌
HER2+ 胃或胃食管交界处腺癌
曲美木单抗
抗CTLA-4
乌利妥昔单抗
抗CD20
优斯它单抗（Ustekinumab）
抗IL-12和IL-23共享的p40亚基
维得利珠单抗
抗alpha-4beta-7整合素
泽尼达妥单抗
抗HER2
胆道癌
泽诺妥珠单抗
双特异性抗 HER2 和抗 HER3 抗体
NRG1+ 非小细胞肺癌（NSCLC）
胰腺癌
佐贝妥昔单抗
抗Claudin 18.2
胃或胃食管连接部腺癌
融合蛋白
阿巴西普（与IgG1的Fc区融合的CTLA-4胞外域）
抑制T细胞活化
造血干细胞移植
阿柏西普（VEGF胞外结构域部分与IgG1的Fc区融合）
抑制新血管形成和血管通透性
新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性
视网膜静脉阻塞后黄斑水肿
糖尿病性黄斑水肿
糖尿病性视网膜病变
早产儿视网膜病变
贝拉西普（与 IgG1 Fc 区融合的 CTLA-4 胞外结构域）
抑制T细胞活化
肾移植受者器官排斥反应的预防
地尼白介素-毒素连接物（IL-2与白喉毒素融合蛋白）
将毒素递送至IL-2受体的CD25组分
CD25+皮肤T细胞淋巴瘤
依那西普（两个CD120b肿瘤坏死因子-α受体与免疫球蛋白G1的Fc区融合）
降低TNF水平
诺加彭德金α因巴基塞普（结合至与IgG1 Fc区融合的二聚体IL-15R结构域的IL-15变体）
刺激IL-15受体
利洛纳西普（白细胞介素-1受体成分和白细胞介素-1受体辅助蛋白与免疫球蛋白G1的Fc区融合）
阻止IL-1与细胞表面IL-1受体结合
IL-1受体拮抗剂缺乏症（DIRA）
复发性心包炎
罗米司亭（两个血小板生成素受体结构域与免疫球蛋白G1的Fc区融合）
通过刺激血小板生成素受体来增加血小板产量
替苯他福斯普（抗gp100 TCR的可溶性形式与抗CD3单克隆抗体scFv区的融合蛋白）
靶向细胞毒性T细胞，以杀伤表达gp100的黑色素瘤细胞
转移性葡萄膜黑色素瘤
可溶性细胞因子受体
阿那白滞素（IL-1受体拮抗剂，有时聚乙二醇化以延长半衰期）
竞争性抑制IL-1α和IL-1β的活性
新生儿发病的多系统炎症性疾病（NOMID）
IL-1受体拮抗剂缺乏症（DIRA）
焦磷酸钙关节炎（假性痛风）
细胞因子
促红细胞生成素
刺激红细胞生成
干扰素-α（如聚乙二醇干扰素α-2a、聚乙二醇干扰素α-2b、罗培干扰素α-2b、干扰素α-2b、干扰素α-n3、人白细胞干扰素-α）
抗增殖及抗病毒
晚期人类免疫缺陷病毒相关的卡波西肉瘤
毛细胞白血病
IFN-β（例如，干扰素β-1a、干扰素β-1b）
抗增殖及抗病毒
IFN-γ
免疫刺激及抗病毒
控制 慢性肉芽肿病患者的感染
恶性 骨质硬化症
IL-2（阿地白介素）
免疫刺激
IL-11（奥普瑞白介素）
促血小板生成生长因子
G-CSF（非格司亭）
刺激粒细胞生成
中性粒细胞减少
GM-CSF（沙格司亭）
刺激粒细胞和单核/巨噬细胞生成
中性粒细胞减少
血小板衍生生长因子（贝卡普勒明）
促进伤口愈合
细胞疗法
阿法米特瑞基因自体T细胞（亲和力增强型T细胞）
靶向MAGE4的自体T细胞
滑膜肉瘤
Axicabtagene ciloleucel（CAR T）
CD19定向基因修饰的自体T细胞
B细胞淋巴瘤
布瑞基奥仑赛（CAR T）
CD19定向基因修饰的自体T细胞
套细胞淋巴瘤
西达基奥仑赛（嵌合抗原受体T细胞）
BCMA定向基因修饰的自体T细胞
Exagamglogene autotemcel（基因编辑造血干细胞）
经过基因编辑的自体CD34阳性造血干细胞，旨在降低BCL11A的表达，从而增加胎儿血红蛋白的生成
艾基维仑赛（CAR T）
BCMA定向基因修饰的自体T细胞
利非伦塞（肿瘤浸润淋巴细胞[TIL]）
自体TIL经IL-2扩增
利索基奥仑赛（嵌合抗原受体T细胞）
CD19定向基因修饰的自体T细胞
大B细胞淋巴瘤
小淋巴细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤
套细胞淋巴瘤
欧贝妥基奥仑赛（CAR T）
CD19定向基因修饰的自体T细胞
西普鲁塞-T（抗原呈递细胞）
经前列腺酸性磷酸酶和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子激活的自体循环ICAM-1+外周血单核细胞
替沙仑赛（CAR T）
CD19定向基因修饰的自体T细胞
B细胞前体急性淋巴细胞白血病
B细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤
* 许多免疫治疗药物仅被批准用于某些亚组患者（例如基于年龄、疾病亚型和阶段、之前的治疗等）。它们通常与其他药物联合使用。请参阅处方信息以了解更多详情。
†不包括用于诊断及放射性成像的单克隆抗体。Antibody Society 拥有一份全面的已批准的抗体疗法清单，以及在美国和欧盟进行监管审查的抗体疗法清单。
ALCL=anaplastic large cell lymphoma（间变性大细胞淋巴瘤）；ALL=acute lymphoblastic leukemia（急性淋巴细胞白血病）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies（抗中性粒细胞胞浆抗体）；anti-BCMA=anti-B-cell maturation antigen（抗B细胞成熟抗原）BCG =bacille Calmette-Guerin（卡介苗）；CAR=chimeric antigen receptor（嵌合抗原受体）；CD=cluster of differentiation（分化簇）；CHAPLE=CD55 deficiency with hyper-activation of complement, angiopathic thrombosis, and severe protein-losing enteropathy（CD55缺陷伴补体过度活化、血管病性血栓形成和严重蛋白丢失性肠病）； CLL=chronic lymphocytic leukemia（慢性淋巴细胞白血病）； CTLA=cytotoxic T-lymphocyte antigen（细胞毒性T淋巴细胞抗原）；DLL=delta-like ligand（ δ样配体）；EGFR = epidermal growth factor receptor（表皮生长因子受体）； Fc=crystallizable fragment（可结晶片段）；G-CSF=granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞集落刺激因子）；GM-CSF = granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子）；HER2 = human epidermal growth factor receptor 2（人表皮生长因子受体2）；HNSCC = head and neck squamous cell carcinoma（头颈部鳞状细胞癌）；ICAM =intercellular adhesion molecule（细胞间黏附分子）；IFN=interferon（干扰素）；IL=interleukin（白细胞介素）；LDL=low density lipoprotein（低密度脂蛋白）；mAb=monoclonal antibody（单克隆抗体）； MRD =minimal residual disease（微小残留病）； NSCLC=non small cell lung cancer（非小细胞肺癌）； PDGFRα=platelet-derived growth factor receptor alpha（血小板衍生生长因子受体α）；PD-L1=programmed death–ligand 1（程序性死亡配体1）； RANKL=respiratory syncytial virus（核因子κB配体受体激活剂）；RSV=respiratory syncytial virus（呼吸道合胞病毒）；SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（严重急性呼吸综合征冠状病毒2）；SCLC=small cell lung cancer（小细胞肺癌）；SLAMF7=signaling lymphocyte activation molecule family member 7（信号淋巴细胞活化分子家族成员7）； TIL=tumor-infiltrating lymphocytes（肿瘤浸润淋巴细胞）；TNF=tumor necrosis factor（肿瘤坏死因子）； VEGF-A=vascular endothelial growth factor A（血管内皮生长因子A）；VEGFR=VEGF receptor（VEGF受体）。