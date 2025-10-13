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一些临床使用的免疫治疗药物 

一些临床使用的免疫治疗药物

药物

作用

一些适应证*

单克隆抗体†

Abciximab

抗血小板抗糖蛋白IIb/IIIa受体

接受经皮冠状动脉介入治疗的患者

急性冠状动脉综合征

阿达木单抗

抗TNF-alpha

强直性脊柱炎

克罗恩病

化脓性汗腺炎

多关节幼年特发性关节炎

类风湿关节炎

溃疡性结肠炎

非感染性葡萄膜炎

慢性斑块银屑病

银屑病关节炎

阿仑单抗（alemtuzumab）

抗B细胞和T细胞CD52抗体

B细胞 慢性淋巴细胞白血病

复发多发性硬化症

阿利西尤单抗

抗前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶kexin 9型（抗PCSK-9）

原发性高脂血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）

动脉粥样硬化性心血管疾病

Amivantamab

双特异性抗表皮生长因子受体和抗间质上皮转换因子

非小细胞肺癌伴EGFR外显子19、20或21突变

阿尼鲁单抗

抗IFNAR1（抗干扰素α受体1）

系统性红斑狼疮

安舒维单抗

抗EBOV GP1（抗埃博拉病毒糖蛋白1）

埃博拉病毒感染

Atezolizumab（阿特朱单抗）

抗PD-L1

移行细胞（尿路上皮）癌

非小细胞肺癌

小细胞肺癌

三阴性 乳腺癌

肝细胞肝癌

BRAF V600 突变阳性 黑色素瘤

腺泡状软组织肉瘤

阿替韦单抗/奥西韦单抗/玛替韦单抗

抗埃博拉病毒

埃博拉病毒感染

阿维鲁单抗 

抗PD-L1

Merkel细胞癌

肾细胞癌

尿路上皮癌

阿克替利单抗

抗CSF-1受体（抗集落刺激因子1受体）

慢性移植物抗宿主病

巴利昔单抗（basiliximab）

抗IL-2受体

肾移植中急性器官排斥反应的预防

贝兰他单抗莫福汀

抗BCMA（抗B细胞成熟抗原）与细胞毒性药物偶联

多发性骨髓瘤

贝利木单抗（belimumab）

抗B淋巴细胞刺激蛋白（anti-BLyS）

系统性红斑狼疮，包括狼疮性肾炎

苯拉丽珠单抗

抗IL-5受体α

重度嗜酸性粒细胞性哮喘

嗜酸性肉芽肿性多血管炎（EGPA）

贝伐单抗

抗VEGF-A（抗血管内皮生长因子）

上皮性卵巢癌

输卵管癌

原发性腹膜癌

乳腺癌（HER2 -）

宫颈癌

胶质母细胞瘤

结直肠癌

肾细胞癌

非鳞状 非小细胞肺癌

新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性

比美吉珠单抗

抗白细胞介素-17A和/或抗白细胞介素-17F

斑块型银屑病

银屑病关节炎

非放射学中轴型脊柱关节炎

强直性脊柱炎

化脓性汗腺炎

博纳吐单抗（Blinatumomab）

双特异性抗CD19和抗CD3

B细胞前体 急性淋巴细胞白血病

本妥昔单抗维汀

抗-CD30（与抗有丝分裂剂单甲基奥瑞他汀 E 偶联）

霍奇金淋巴瘤

间变性大细胞淋巴瘤或其他表达CD30的T细胞淋巴瘤（例如，皮肤T细胞淋巴瘤）

布罗达单抗

抗IL-17受体A

斑块型银屑病

布罗路珠单抗

抗VEGF-A（抗血管内皮生长因子）

糖尿病性黄斑水肿

新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性

布罗珠单抗

抗成纤维细胞生长因子23

X连锁低磷血症

肿瘤诱发的骨软化

卡瑞利珠单抗

抗PD-1

肝细胞肝癌

霍奇金淋巴瘤

食管鳞状细胞癌

卡那单抗

抗IL-1β

斯蒂尔病：

痛风

周期性发热综合征

卡普赛珠单抗

血管性血友病因子

获得性血栓性血小板减少性紫癜

卡妥索单抗

抗EPCAM和抗CD3双特异性抗体

恶性腹水

西米普利单抗

抗PD-1

皮肤鳞状细胞癌

基底细胞癌

非小细胞肺癌

培塞利珠单抗（聚乙二醇化 Fab’ 片段）

抗TNF-α

强直性脊柱炎

克罗恩病

斑块型银屑病

类风湿关节炎

银屑病关节炎

放射学阴性中轴型脊柱关节炎

多关节幼年特发性关节炎

西妥昔单抗

抗EGFR

头颈部鳞状细胞癌

结直肠癌

克莱罗韦单抗

抗RSV

RSV感染

康珠单抗

抗组织因子途径抑制剂

血友病

柯希利单抗

抗PD-L1

鳞状细胞癌

克立赞珠单抗

抗P-选择素

镰状细胞病

可伐利单抗

抗补体C5

阵发性睡眠性血红蛋白尿

达托索妥单抗德鲁克替康

抗TROP-2与细胞毒性药物偶联

乳腺癌（HR+，HER2 ）

EGFR突变型非小细胞肺癌

达雷妥尤单抗

抗CD38

多发性骨髓瘤

轻链淀粉样变性

地诺单抗

抗RANKL

巨细胞瘤

恶性高钙血症

骨质疏松症

多发性骨髓瘤

实体瘤的骨转移

增加前列腺癌乳腺癌患者的骨量

达妥昔单抗

抗GD2糖脂

儿童神经母细胞瘤

多塔利单抗

抗PD-1

子宫内膜癌

错配修复缺陷的复发性或晚期实体瘤

多奈单抗

抗β-淀粉样蛋白

阿尔茨海默病

度普利尤单抗

抗IL-4受体α（IL-4与IL-13共用受体）

特应性皮炎

过敏性哮喘

慢性鼻窦炎鼻息肉

嗜酸细胞性食管炎

结节性痒疹

慢性阻塞性肺病（COPD）

慢性自发性荨麻疹

大疱性类天疱疮

度伐利尤单抗

抗PD-L1

尿路上皮癌

胆道癌

肝细胞肝癌

子宫内膜癌

非小细胞肺癌

小细胞肺癌

依库珠单抗

抗补体C5

非典型溶血性尿毒症综合征

阵发性睡眠性血红蛋白尿

全身型重症肌无力

视神经脊髓炎谱系疾病

艾洛珠单抗

抗SLAMF7

多发性骨髓瘤

埃纳妥单抗

抗BCMA和抗CD3双特异性抗体

多发性骨髓瘤

依玛帕芦单抗

抗干扰素-γ

原发性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症

斯蒂尔病中的巨噬细胞活化综合征

艾米珠单抗

双特异性：抗IXa因子和抗X因子

血友病A

恩福妥单抗维多汀

与抗有丝分裂药物单甲基奥瑞他汀 E 偶联的抗连接蛋白-4

尿路上皮癌

艾可瑞妥单抗

抗CD20和抗CD3双特异性抗体

弥漫性大B细胞淋巴瘤

滤泡性淋巴瘤

埃仑单抗

降钙素基因相关肽受体

偏头痛预防

依维纳单抗

抗血管生成素样蛋白3（抗ANGPTL3）

纯合子家族性高胆固醇血症

依洛尤单抗

抗前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶 kexin 9 型（抗 PCSK9）

冠状动脉疾病

家族性高胆固醇血症动脉粥样硬化性心血管疾病

法瑞西单抗

抗血管内皮生长因子-A和抗血管生成素2双特异性抗体

新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性

糖尿病性黄斑水肿

视网膜静脉阻塞后黄斑水肿

弗雷马奈珠单抗

降钙素基因相关肽受体（抗CGRP受体）

偏头痛预防

加卡奈珠单抗

降钙素基因相关肽受体（抗CGRP受体）

偏头痛预防

加达西单抗

抗凝血因子XIIa

遗传性血管性水肿

吉妥珠单抗奥佐米星

抗CD33 - 奥佐米星偶联药物

CD33+急性髓系白血病

格菲妥单抗

抗CD20和抗CD3双特异性抗体

大B细胞和弥漫性大B细胞淋巴瘤

戈利木单抗

抗TNF-α

类风湿关节炎

银屑病关节炎

强直性脊柱炎

溃疡性结肠炎

非放射学中轴型脊柱关节炎

多关节幼年特发性关节炎

古斯库单抗

抗IL-23

斑块型银屑病

银屑病关节炎

克罗恩病溃疡性结肠炎

伊巴珠单抗

抗CD4

人类免疫缺陷病毒1型感染

替伊莫单抗

与放射性核素钇-90偶联的抗CD20

滤泡性和B细胞非霍奇金淋巴瘤

依达赛珠单抗

达比加群

在需要紧急手术/紧急程序或危及生命或无法控制的出血时逆转达比加群的抗凝作用

伊奈利珠单抗

抗CD19

视神经脊髓炎谱系疾病

IgG4相关疾病

全身型重症肌无力

英夫利昔单抗

抗TNF-alpha

克罗恩病溃疡性结肠炎

类风湿关节炎

强直性脊柱炎

银屑病关节炎

斑块型银屑病

奥英妥珠单抗

抗CD22-奥佐米星偶联物

B细胞前体急性淋巴细胞白血病

伊匹单抗（Ipilimumab）

抗-细胞毒T淋巴细胞相关抗原-4（Anti–CTLA-4）

黑色素瘤

肾细胞癌

结直肠癌

食管癌

肝细胞肝癌

非小细胞肺癌

恶性胸膜间皮瘤

伊沙妥昔单抗

抗CD38

多发性骨髓瘤

依奇珠单抗

抗IL17A

斑块型银屑病

银屑病关节炎

强直性脊柱炎

非放射学中轴型脊柱关节炎

拉那芦单抗

抗血浆激肽释放酶

遗传性血管性水肿

来瑞奇珠单抗

抗IL-13

特应性皮炎

仑卡奈单抗

抗β-淀粉样蛋白原纤维

阿尔茨海默病

林沃赛妥单抗

抗BCMA和抗CD3双特异性抗体

多发性骨髓瘤

Loncastuximab tesirine

抗CD19与细胞毒性药物偶联

大B细胞和弥漫性大B细胞淋巴瘤

马吉妥昔单抗

抗HER2

HER2+乳腺癌

马斯替单抗

抗组织因子途径抑制剂（Anti-TFPI）

血友病

美泊利单抗

抗IL-5

嗜酸性 哮喘 

慢性鼻窦炎鼻息肉

嗜酸性肉芽肿性多血管炎

高嗜酸性粒细胞综合征

嗜酸性粒细胞性慢性阻塞性肺病（COPD）

米利珠单抗

抗IL-23

克罗恩病溃疡性结肠炎

米维妥珠单抗 - 索拉维坦辛

抗叶酸受体α与细胞毒性药物偶联

卵巢癌

输卵管癌

腹膜癌

莫加木珠单抗

抗 CCR4

蕈样肉芽肿

塞泽里综合征

莫妥珠单抗

抗CD20和抗CD3双特异性抗体

滤泡性淋巴瘤

纳索利单抗

抗甘露聚糖结合凝集素丝氨酸蛋白酶2

造血干细胞移植相关的血栓性微血管病

那他珠单抗（Natalizumab）

抗α-4整合素

多发性硬化

克罗恩病

那昔妥单抗

抗GD2

高危神经母细胞瘤伴难治性骨髓疾病

耐昔妥珠单抗

抗EGFR1

鳞状非小细胞肺癌

奈莫利珠单抗

抗IL-31R

特应性皮炎

结节性痒疹

尼塞韦单抗

抗RSV

RSV感染

纳武利尤单抗

抗PD-1

黑色素瘤

非小细胞肺癌

恶性胸膜间皮瘤

肾细胞癌

霍奇金淋巴瘤

头颈部鳞状细胞癌

尿路上皮癌

结直肠癌

肝细胞肝癌

食道癌和胃食管交界处癌

胃癌

奥比妥昔单抗

Bacillus anthracis（抗炭疽芽孢杆菌）保护性抗原

吸入性炭疽

奥妥珠单抗

抗CD20

滤泡性淋巴瘤

慢性淋巴细胞白血病

狼疮性肾炎

奥瑞珠单抗

抗CD20

多发性硬化

奥德司妥单抗

抗CD20和抗CD3双特异性抗体

弥漫性大B细胞淋巴瘤

滤泡性淋巴瘤

奥法妥木单抗

抗CD20

慢性淋巴细胞白血病

多发性硬化

奥马珠单抗

抗IgE

哮喘

慢性自发性荨麻疹

慢性鼻窦炎鼻息肉

IgE介导的食物过敏

帕尼单抗

抗EGFR

结直肠癌

帕博利珠单抗

抗PD-1

黑色素瘤

非小细胞肺癌

小细胞肺癌

头颈部鳞状细胞癌

霍奇金淋巴瘤

B细胞淋巴瘤

尿路上皮癌

结直肠癌

三阴性 乳腺癌

胆道癌

或胃食管连接部腺癌

食管鳞状细胞癌

宫颈癌

肝细胞肝癌

Merkel细胞癌

肾细胞癌

子宫内膜癌

帕妥珠单抗

抗HER2

乳腺癌

Polatuzumab vedotin

抗CD79b

B细胞淋巴瘤

波泽利单抗

抗补体C5

CHAPLE疾病（CD55缺陷性蛋白丢失性肠病）

雷莫芦单抗

抗VEGFR-2

结直肠癌

非小细胞肺癌

或胃食管连接部腺癌

肝细胞肝癌

雷珠单抗

抗VEGF

新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性

视网膜静脉阻塞后黄斑水肿

糖尿病性黄斑水肿

糖尿病性视网膜病变

近视的脉络膜新生血管形成 

雷夫利珠单抗

抗补体成分5（C5）

阵发性睡眠性血红蛋白尿

非典型溶血性尿毒症综合征

全身型重症肌无力

视神经脊髓炎谱系疾病

雷昔库单抗

炭疽杆菌保护性抗原

吸入性炭疽

瑞拉利单抗

抗LAG-3

黑色素瘤

瑞利珠单抗

抗IL-5

嗜酸性哮喘

瑞替凡利单抗

抗PD-1

Merkel细胞癌

肛管鳞状细胞癌

瑞莎珠单抗

抗IL-23

斑块型银屑病

银屑病关节炎

克罗恩病

溃疡性结肠炎

利妥昔单抗

抗CD20

CD20+ B细胞淋巴瘤

CD20阳性B细胞白血病

类风湿关节炎

寻常型天疱疮

肉芽肿性多血管炎

显微镜下多血管炎

罗莫索珠单抗

抗硬化素

骨质疏松症

罗扎诺利珠单抗

抗FcRn（新生儿Fc受体）

全身型重症肌无力

Sacituzumab govitecan

抗TROP-2与细胞毒性药物偶联

三阴性乳腺癌

乳腺癌（HR+，HER2 ）

萨特利珠单抗

抗IL-6R

视神经脊髓炎谱系疾病

萨瑞鲁单抗

抗IL-6受体

类风湿关节炎

风湿性多肌痛

多关节幼年特发性关节炎

苏金单抗

抗IL-17A

强直性脊柱炎

非放射学中轴型脊柱关节炎

银屑病关节炎

斑块型银屑病

化脓性汗腺炎

斯鲁利单抗

抗PD-1

小细胞肺癌

司妥昔单抗

抗IL-6

多中心型卡斯尔曼病

佩索利单抗

抗IL-36受体

泛发性脓疱型银屑病

舒格利单抗

抗PD-L1

NSCLC

舒替利单抗

抗补体C1s

冷凝集素病

塔法西妥单抗

抗-CD19

弥漫性大B细胞淋巴瘤

滤泡性淋巴瘤

塔奎妥单抗

双特异性抗G蛋白偶联受体5D和抗CD3

多发性骨髓瘤

塔拉妥单抗

双特异性：抗DLL和抗CD3

小细胞肺癌

特立妥单抗

双特异性：抗BCMA和抗CD3

多发性骨髓瘤

替利珠单抗

抗-CD3

迟发型1型糖尿病

替妥木单抗

抗IGF-1受体

甲状腺眼病

特泽鲁单抗

抗胸腺间质淋巴细胞生成素（抗TSLP）

严重哮喘

替拉基单抗

抗IL-23

斑块型银屑病

替雷利珠单抗

抗PD-1

食管鳞状细胞癌

胃癌

替索妥珠单抗维多汀

与细胞毒性药物偶联的抗组织因子

宫颈癌

托珠单抗

抗IL-6受体

类风湿关节炎

伴有早期间质性肺病的系统性硬化症

幼年特发性关节炎

巨细胞动脉炎

CAR-T细胞治疗后的细胞因子释放综合征 

COVID-19合并缺氧及全身性炎症

特瑞普利单抗

抗PD-1

鼻咽癌

食管鳞状细胞癌

曲罗芦单抗

抗IL-13

特应性皮炎

曲妥珠单抗

抗HER2

HER2+乳腺癌

HER2+ 或胃食管交界处腺癌

曲美木单抗

抗CTLA-4

肝细胞肝癌

NSCLC

乌利妥昔单抗

抗CD20

多发性硬化

优斯它单抗（Ustekinumab）

抗IL-12和IL-23共享的p40亚基

斑块型银屑病

克罗恩病

溃疡性结肠炎

银屑病关节炎

维得利珠单抗

抗alpha-4beta-7整合素

溃疡性结肠炎

克罗恩病

泽尼达妥单抗

抗HER2

胆道癌

泽诺妥珠单抗

双特异性抗 HER2 和抗 HER3 抗体

NRG1+ 非小细胞肺癌（NSCLC）

胰腺癌

佐贝妥昔单抗

抗Claudin 18.2

胃或胃食管连接部腺癌

融合蛋白

阿巴西普（与IgG1的Fc区融合的CTLA-4胞外域）

抑制T细胞活化

类风湿关节炎

幼年特发性关节炎

银屑病关节炎

造血干细胞移植

阿柏西普（VEGF胞外结构域部分与IgG1的Fc区融合）

抑制新血管形成和血管通透性

新生血管性（湿性） 年龄相关性黄斑变性

视网膜静脉阻塞后黄斑水肿

糖尿病性黄斑水肿

糖尿病性视网膜病变

早产儿视网膜病变

贝拉西普（与 IgG1 Fc 区融合的 CTLA-4 胞外结构域）

抑制T细胞活化

肾移植受者器官排斥反应的预防

地尼白介素-毒素连接物（IL-2与白喉毒素融合蛋白）

将毒素递送至IL-2受体的CD25组分

CD25+皮肤T细胞淋巴瘤

依那西普（两个CD120b肿瘤坏死因子-α受体与免疫球蛋白G1的Fc区融合）

降低TNF水平

类风湿关节炎

幼年特发性关节炎

银屑病关节炎

强直性脊柱炎

斑块型银屑病

诺加彭德金α因巴基塞普（结合至与IgG1 Fc区融合的二聚体IL-15R结构域的IL-15变体）

刺激IL-15受体

膀胱癌

利洛纳西普（白细胞介素-1受体成分和白细胞介素-1受体辅助蛋白与免疫球蛋白G1的Fc区融合）

阻止IL-1与细胞表面IL-1受体结合

隐热蛋白相关周期综合征

IL-1受体拮抗剂缺乏症（DIRA）

复发性心包炎

罗米司亭（两个血小板生成素受体结构域与免疫球蛋白G1的Fc区融合）

通过刺激血小板生成素受体来增加血小板产量

免疫性血小板减少

急性放射综合征的造血系统综合征

替苯他福斯普（抗gp100 TCR的可溶性形式与抗CD3单克隆抗体scFv区的融合蛋白）

靶向细胞毒性T细胞，以杀伤表达gp100的黑色素瘤细胞

转移性葡萄膜黑色素瘤

可溶性细胞因子受体

阿那白滞素（IL-1受体拮抗剂，有时聚乙二醇化以延长半衰期）

竞争性抑制IL-1α和IL-1β的活性

类风湿关节炎

新生儿发病的多系统炎症性疾病（NOMID）

IL-1受体拮抗剂缺乏症（DIRA）

痛风

焦磷酸钙关节炎（假性痛风）

细胞因子

促红细胞生成素

刺激红细胞生成 

贫血

干扰素-α（如聚乙二醇干扰素α-2a、聚乙二醇干扰素α-2b、罗培干扰素α-2b、干扰素α-2b、干扰素α-n3、人白细胞干扰素-α）

抗增殖及抗病毒

慢性乙型肝炎

慢性丙型肝炎

晚期人类免疫缺陷病毒相关的卡波西肉瘤

慢性髓系白血病

尖锐湿疣

毛细胞白血病

黑色素瘤

非霍奇金淋巴瘤

IFN-β（例如，干扰素β-1a、干扰素β-1b）

抗增殖及抗病毒

多发性硬化

IFN-γ

免疫刺激及抗病毒

控制 慢性肉芽肿病患者的感染

恶性 骨质硬化症

IL-2（阿地白介素）

免疫刺激

肾细胞癌

黑色素瘤

IL-11（奥普瑞白介素）

促血小板生成生长因子

血小板减少症

G-CSF（非格司亭）

刺激粒细胞生成

中性粒细胞减少

GM-CSF（沙格司亭）

刺激粒细胞和单核/巨噬细胞生成

中性粒细胞减少

血小板衍生生长因子（贝卡普勒明）

促进伤口愈合

下肢糖尿病性神经性溃疡

细胞疗法

阿法米特瑞基因自体T细胞（亲和力增强型T细胞）

靶向MAGE4的自体T细胞

滑膜肉瘤

Axicabtagene ciloleucel（CAR T）

CD19定向基因修饰的自体T细胞

B细胞淋巴瘤

布瑞基奥仑赛（CAR T）

CD19定向基因修饰的自体T细胞

套细胞淋巴瘤

急性淋巴细胞白血病

西达基奥仑赛（嵌合抗原受体T细胞）

BCMA定向基因修饰的自体T细胞

多发性骨髓瘤

Exagamglogene autotemcel（基因编辑造血干细胞）

经过基因编辑的自体CD34阳性造血干细胞，旨在降低BCL11A的表达，从而增加胎儿血红蛋白的生成

镰状细胞病

beta-地中海贫血

艾基维仑赛（CAR T）

BCMA定向基因修饰的自体T细胞

多发性骨髓瘤

利非伦塞（肿瘤浸润淋巴细胞[TIL]）

自体TIL经IL-2扩增

黑色素瘤

利索基奥仑赛（嵌合抗原受体T细胞）

CD19定向基因修饰的自体T细胞

大B细胞淋巴瘤

慢性淋巴细胞白血病

小淋巴细胞淋巴瘤

滤泡性淋巴瘤

套细胞淋巴瘤

欧贝妥基奥仑赛（CAR T）

CD19定向基因修饰的自体T细胞

B细胞前体急性淋巴细胞白血病

西普鲁塞-T（抗原呈递细胞）

经前列腺酸性磷酸酶和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子激活的自体循环ICAM-1+外周血单核细胞

前列腺癌

替沙仑赛（CAR T）

CD19定向基因修饰的自体T细胞

B细胞前体急性淋巴细胞白血病

B细胞淋巴瘤

滤泡性淋巴瘤

* 许多免疫治疗药物仅被批准用于某些亚组患者（例如基于年龄、疾病亚型和阶段、之前的治疗等）。它们通常与其他药物联合使用。请参阅处方信息以了解更多详情。

†不包括用于诊断及放射性成像的单克隆抗体。Antibody Society 拥有一份全面的已批准的抗体疗法清单，以及在美国和欧盟进行监管审查的抗体疗法清单。

ALCL=anaplastic large cell lymphoma（间变性大细胞淋巴瘤）；ALL=acute lymphoblastic leukemia（急性淋巴细胞白血病）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies（抗中性粒细胞胞浆抗体）；anti-BCMA=anti-B-cell maturation antigen（抗B细胞成熟抗原）BCG =bacille Calmette-Guerin（卡介苗）；CAR=chimeric antigen receptor（嵌合抗原受体）；CD=cluster of differentiation（分化簇）；CHAPLE=CD55 deficiency with hyper-activation of complement, angiopathic thrombosis, and severe protein-losing enteropathy（CD55缺陷伴补体过度活化、血管病性血栓形成和严重蛋白丢失性肠病）； CLL=chronic lymphocytic leukemia（慢性淋巴细胞白血病）； CTLA=cytotoxic T-lymphocyte antigen（细胞毒性T淋巴细胞抗原）；DLL=delta-like ligand（ δ样配体）；EGFR = epidermal growth factor receptor（表皮生长因子受体）； Fc=crystallizable fragment（可结晶片段）；G-CSF=granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞集落刺激因子）；GM-CSF = granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子）；HER2 = human epidermal growth factor receptor 2（人表皮生长因子受体2）；HNSCC = head and neck squamous cell carcinoma（头颈部鳞状细胞癌）；ICAM =intercellular adhesion molecule（细胞间黏附分子）；IFN=interferon（干扰素）；IL=interleukin（白细胞介素）；LDL=low density lipoprotein（低密度脂蛋白）；mAb=monoclonal antibody（单克隆抗体）； MRD =minimal residual disease（微小残留病）； NSCLC=non small cell lung cancer（非小细胞肺癌）； PDGFRα=platelet-derived growth factor receptor alpha（血小板衍生生长因子受体α）；PD-L1=programmed death–ligand 1（程序性死亡配体1）； RANKL=respiratory syncytial virus（核因子κB配体受体激活剂）；RSV=respiratory syncytial virus（呼吸道合胞病毒）；SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（严重急性呼吸综合征冠状病毒2）；SCLC=small cell lung cancer（小细胞肺癌）；SLAMF7=signaling lymphocyte activation molecule family member 7（信号淋巴细胞活化分子家族成员7）； TIL=tumor-infiltrating lymphocytes（肿瘤浸润淋巴细胞）；TNF=tumor necrosis factor（肿瘤坏死因子）； VEGF-A=vascular endothelial growth factor A（血管内皮生长因子A）；VEGFR=VEGF receptor（VEGF受体）。

* 许多免疫治疗药物仅被批准用于某些亚组患者（例如基于年龄、疾病亚型和阶段、之前的治疗等）。它们通常与其他药物联合使用。请参阅处方信息以了解更多详情。

†不包括用于诊断及放射性成像的单克隆抗体。Antibody Society 拥有一份全面的已批准的抗体疗法清单，以及在美国和欧盟进行监管审查的抗体疗法清单。

ALCL=anaplastic large cell lymphoma（间变性大细胞淋巴瘤）；ALL=acute lymphoblastic leukemia（急性淋巴细胞白血病）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies（抗中性粒细胞胞浆抗体）；anti-BCMA=anti-B-cell maturation antigen（抗B细胞成熟抗原）BCG =bacille Calmette-Guerin（卡介苗）；CAR=chimeric antigen receptor（嵌合抗原受体）；CD=cluster of differentiation（分化簇）；CHAPLE=CD55 deficiency with hyper-activation of complement, angiopathic thrombosis, and severe protein-losing enteropathy（CD55缺陷伴补体过度活化、血管病性血栓形成和严重蛋白丢失性肠病）； CLL=chronic lymphocytic leukemia（慢性淋巴细胞白血病）； CTLA=cytotoxic T-lymphocyte antigen（细胞毒性T淋巴细胞抗原）；DLL=delta-like ligand（ δ样配体）；EGFR = epidermal growth factor receptor（表皮生长因子受体）； Fc=crystallizable fragment（可结晶片段）；G-CSF=granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞集落刺激因子）；GM-CSF = granulocyte-macrophage colony-stimulating factor（粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子）；HER2 = human epidermal growth factor receptor 2（人表皮生长因子受体2）；HNSCC = head and neck squamous cell carcinoma（头颈部鳞状细胞癌）；ICAM =intercellular adhesion molecule（细胞间黏附分子）；IFN=interferon（干扰素）；IL=interleukin（白细胞介素）；LDL=low density lipoprotein（低密度脂蛋白）；mAb=monoclonal antibody（单克隆抗体）； MRD =minimal residual disease（微小残留病）； NSCLC=non small cell lung cancer（非小细胞肺癌）； PDGFRα=platelet-derived growth factor receptor alpha（血小板衍生生长因子受体α）；PD-L1=programmed death–ligand 1（程序性死亡配体1）； RANKL=respiratory syncytial virus（核因子κB配体受体激活剂）；RSV=respiratory syncytial virus（呼吸道合胞病毒）；SARS-CoV-2=severe acute respiratory syndrome coronavirus 2（严重急性呼吸综合征冠状病毒2）；SCLC=small cell lung cancer（小细胞肺癌）；SLAMF7=signaling lymphocyte activation molecule family member 7（信号淋巴细胞活化分子家族成员7）； TIL=tumor-infiltrating lymphocytes（肿瘤浸润淋巴细胞）；TNF=tumor necrosis factor（肿瘤坏死因子）； VEGF-A=vascular endothelial growth factor A（血管内皮生长因子A）；VEGFR=VEGF receptor（VEGF受体）。

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